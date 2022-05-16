У Києві готуються до похорону Кравчука: ексклюзивні кадри (фото, відео)

Прощання із першим президентом України Леонідом Кравчуком відбудеться в Українському Домі.

У Національному центрі " Український дім " на Європейській площі проходить підготовка до похорону першого президента України Леоніда Кравчука, який помер 10 травня.

Прощання з першим президентом відбудеться у вівторок, 17 травня, початок об 11:00. Поховають Леоніда Кравчука на столичному Байковому цвинтарі.

Зазначимо, перший президент України свої останні місяці життя пролежав у мюнхенській клініці під апаратом штучного забезпечення життєдіяльності.

Через війну доставити тіло Леоніда Кравчука з німецької лікарні в Україну літаком було неможливо, тому сім’ї першого президента України довелося організовувати наземне транспортування, зокрема й залізницею.

Національний центр "Український дім"

Прощання з Леонідом Кравчуком заплановане на 17 травня

Український дім - підготовка до похорону Кравчука

Леоніда Кравчука поховають у Києві 17 травня

Нагадаємо, що Леонід Кравчук пішов із життя на 89-му році після тривалої хвороби. Влітку 2021 року він переніс складну операцію на серці.

На той час він був головою української делегації у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, однак через погіршення самопочуття Кравчук більше не зміг виконувати свої обов’язки на цій посаді.

У жовтні 2021 року Кравчук проходив лікування та перебував на реабілітації в Німеччині. З того часу інформації про його стан не було.