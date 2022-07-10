В Україні суттєво подорожчає один з найбільш вживаних продуктів: деталі

Висока ціна на яйця може протриматися пів року, якщо нічого не налагодиться

На тлі війни в Україні дорожчає не тільки гречана крупа, від імпорту якої наша країна залежна, але й продукти вітчизняного виробництва. Вже за місяць суттєво може підскочити ціна на курячі яйця — експерти кажуть, що ціна зросте до 40 гривень за десяток.

Про це у коментарі "Україна 24" розповіла аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин. Експерт пояснила це тим, що в Україні виробництво яєць рекордно впало.

За її словами, ціна на курячі яйця почне підійматися з серпня цього року, а піку вартість цього продукту досягне в лютому.

"Ця ціна, ймовірно, триматиметься до наступної весни, якщо ситуація кардинально не зміниться і не збільшиться промислове виробництво", – зазначила експерт.

Вона додала, що виробництво яєць в Україні впало майже на 25% у порівнянні з обсягами 2020 року. Таке зниження виробництва курячих яєць, за словами аналітика, фіксували востаннє близько 20 років тому.

Експерт зазначила, що падіння виробництва можна пояснити ще й тим, що підприємства стають банкрутами та закриваються через подорожчання утримання курей — вартість кормів суттєво зросла.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як до осені зміняться ціни на м’ясо та овочі.