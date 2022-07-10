В Украине существенно подорожает один из наиболее употребляемых продуктов: детали

Высокая цена на яйца может продержаться полгода, если ничего не наладится

На фоне войны в Украине дорожает не только гречневая крупа, от импорта которой наша страна зависима, но и продукты отечественного производства. Уже через месяц существенно может подскочить цена на куриные яйца — эксперты говорят, что цена вырастет до 40 гривен за десяток.

Об этом в комментарии "Украина 24" рассказала аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин. Эксперт объяснила это тем, что в Украине производство яиц рекордно упало.

По ее словам, цена на куриные яйца начнет подниматься с августа этого года, а пика стоимость этого продукта достигнет в феврале.

"Эта цена, вероятно, будет держаться до следующей весны, если ситуация кардинально не изменится и не увеличится промышленное производство", – отметила эксперт.

Она добавила, что производство яиц в Украине упало почти на 25% по сравнению с 2020 годом. Такое снижение производства куриных яиц, по словам аналитика, фиксировали в последний раз около 20 лет назад.

Эксперт отметила, что падение производства можно объяснить еще и тем, что предприятия становятся банкротами и закрываются из-за удорожания содержания кур – стоимость кормов существенно выросла.

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