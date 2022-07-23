Ціни в Україні підскочать: експерт назвала продукти, які подорожчають найбільше

Ціни на деякі товари підскочать до 25%

Стрибок курсу долара США відносно української національної валюти на 25% потягне за собою збільшення цін на імпортовані до України продукти. На думку експертів, зростання розцінок на ці товари може бути значно більшим, аніж саме здорожчання курсу американської валюти.

Відповідну інформацію розповіла це в коментарі аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин. За її словами, через блокування морських шляхів ситуація з логістикою в країні зараз вкрай важка. Тож, окрім збільшення цін безпосередньо на харчові продукти у гривні, в ціні буде збільшуватися й вартість їх доставки через здорожчання пального.

Водночас на думку експерта, є й гарна новина. Україна практично повністю забезпечує себе всіма необхідними товарами і лише незначна їх частина імпортується з інших країн.

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Вона відзначила, що переважну більшість імпорту займають фрукти: банани, цитрусові; овочі: помідори, перець тощо; морська риба, рис та алкогольні напої. Саме ці товари і будуть дорожчати через відмову НБУ від фіксованого курсу.

Варто нагадати, що кількома днями раніше головний банк України прийняв рішення "розморозити" фіксований ще 24 лютого курс американської валюти відносно гривні на 25%, тобто 36,57 гривень за один долар США. Тож "Телеграф" вирішив розібратися в якій валюті українцям краще зберігати свої заощадження.

Також раніше повідомлялося, що НБУ оголосив на скільки в Україні зростуть ціни до кінця року