Супутник для ЗСУ: стало відомо, що буде з апаратом по завершенню доступу до даних

Супутник стане повною власністю України і залишатиметься на орбіті

Напередодні волонтер і шоумен Сергій Притула повідомив, що за кошти зібрані українцями на "Байрактари" його фонд купив супутник для військових у компанії ICEYE. Стало відомо, що навіть по завершенню оплаченого терміну доступу до бази даних, супутник залишатиметься у повній власності України — до закінчення роботи на орбіті.

Про це у п'ятницю, 19 серпня, повідомила компанія EOS Data Analytics, засновником якої є бізнесмен Максим Поляков, залучений до підготовки укладання угоди.

Зазначається, що в угоді між Благодійним фондом Сергія Притули та фінською компанією ICEYE чітко прописано, що Україна отримує і супутник, і доступ до бази даних сузір'я супутників. Ба більше, як повідомили в EOS Data Analytics, придбаний супутник буде працювати над територією України виключно для ЗСУ — зокрема, для досягнення їх цілей та виконання завдань. У час, коли супутник НЕ буде над територією нашої держави, військові гарантовано отримуватимуть дані до решти супутників ICEYE.

В документах також йде мова про те, що супутник застрахований і має гарантійний термін від ICEYE, тому в разі технічної несправності Україна зможе отримати ідентичний супутник. Варто також зазначити, що знімки з супутника отримуватиме лише Україна, яка і є його власником.

Нагадаємо, що про купівлю супутника за 600 млн гривень для українських військових Сергій Притула повідомив 18 серпня. Це стало можливим завдяки тому, що турецька компанія Baykar Makina подарувала Україні три безпілотники "Байрактар", кошти на які й збирали українці. Придбання супутника викликало неабиякий ажіотаж у мережі — користувачі не могли повірити у масштаб покупки, адже такого ще ніхто не робив.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, блогер та офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін розповів про можливості супутника, який придбали українці через Фонд Притули.