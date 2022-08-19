Спутник для ВСУ: стало известно, что будет с аппаратом по завершении доступа к данным

Спутник станет полной собственностью Украины и будет оставаться на орбите

Накануне волонтер и шоумен Сергей Притула сообщил, что за средства, собранные украинцами на "Байрактары", его фонд купил спутник для военных у компании ICEYE. Стало известно, что даже по истечении оплаченного срока доступа к базе данных спутник будет оставаться в полной собственности Украины — до окончания работы на орбите.

Об этом в пятницу, 19 августа, сообщила компания EOS Data Analytics, основателем которой является бизнесмен Максим Поляков, вовлеченный в подготовку заключения сделки.

В соглашении между Благотворительным фондом Сергея Притулы и финской компанией ICEYE четко прописано, что Украина получает и спутник, и доступ к базе данных созвездия спутников. Более того, как сообщили в EOS Data Analytics, приобретенный спутник будет работать над территорией Украины исключительно для ВСУ — в частности, для достижения их целей и выполнения задач. В то время, когда спутник НЕ будет над территорией нашего государства, военные будут гарантированно получать данные к остальным спутникам ICEYE.

В документах также говорится, что спутник застрахован и имеет гарантийный срок от ICEYE, поэтому в случае технической неисправности Украина сможет получить идентичный спутник. Стоит отметить, что снимки со спутника будет получать только Украина, которая и является его владельцем.

Напомним, что о покупке спутника за 600 млн. гривен для украинских военных Сергей Притула сообщил 18 августа. Это стало возможным благодаря тому, что турецкая компания Baykar Makina подарила Украине три беспилотника "Байрактар", средства на которые и собирали украинцы. Приобретение спутника вызвало большой ажиотаж в сети — пользователи не могли поверить в масштаб покупки, ведь такого еще никто не делал.

Как сообщал "Телеграф" ранее, блогер и офицер армии обороны Израиля Игаль Левин рассказал о возможностях спутника, который приобрели украинцы через Фонд Притулы.