Українцям спростять доступ до медичних наркотиків

Влада обіцяє посилити контроль за відпуском таких речовин у лікарнях та аптеках

Поки в Україні роздумують над тим, чи легалізувати медичний канабіс, влада ухвалила рішення спростити доступ по лікарських засобів, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини. Їх відпускатимуть за електронним рецептом.

Як зазначається на Урядовому порталі, нововведення набуде чинності з листопада 2022 року. Однак, для медичних закладів передбачили й перехідний період, тому у випадку відсутності підключення до електронної системи охорони здоров'я лікарі зможуть певний час використовувати спеціальні рецептурні бланки форми №3. Якщо підключення до ЕСОЗ є — з листопада лікарі будуть давати вже електронні рецепти.

Варто зазначити, що аптеки, які мають ліцензію на відпуск наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, також повинні обов'язково зареєструватися в електронній системі охорони здоров'я.

Як отримати медичні наркотики за електронним рецептом?

Після того, як лікар у медустанові випише електронний рецепт, пацієнт отримає на телефон смс із номером рецепта та унікальним кодом погашення. Ці дані необхідно повідомити фармацевту в аптеці, щоб отримати препарати, призначені рецептом.

У Міністерстві охорони здоров'я наголосили, що запровадження електронних рецептів на такі препарати необхідне для покращення доступу до ліків, які полегшують стан пацієнтів зі складними захворюваннями.

"Також, як і е-рецепт на антибіотики, це є черговим етапом на шляху євроінтеграції України та забезпечення контрольованості відпуску рецептурних ліків", – зазначила заступниці голови МОЗ з цифрового розвитку Марія Карчевич.

Додається, що у 2023 році Україна має повністю перейти на електронний формат рецептів на всі рецептурні препарати.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з 1 серпня в Україні запрацювали електронні рецепти на антибіотики.