Розіграш тих самих марок з "російським кораблем" та автографом Залужного. Називаємо переможців

Власниками марок із автографом головнокомандувача ЗСУ стали Людмила Здрілюк та Олексій з Німеччини

"Телеграф" підбиває підсумки аукціону зі збору коштів на покупку для Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні електроенцефалографа з монітором церебральних функцій. Нагадаємо, спільно з волонтерами Тетяною Сохар та Ганною Голубковою ми брали участь у благодійному зборі коштів на критично важливий для маленьких пацієнтів пристрій, вартість якого становить 1,1 млн грн.

Для збору потрібної суми ми оголосили кілька аукціонів, призами яких стали марки "Російський військовий корабель, йди…" за підписом президента України Володимира Зеленського та головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. На кону було по два комплекти марок від "Укрпошти" — один для розіграшу між тими, хто задонатить суму від 200 грн на зазначені реквізити, ще один комплект мав дістатись тому, хто зробить максимальну пожертву.

У ході першого етапу збору коштів "Телеграф" вже розіграв знамениті марки "Російський військовий корабель…" за підписом президента Володимира Зеленського, за рахунок чого врятували 300 тисяч гривень.

Потім відбувся другий етап збору коштів, марок із підписом головкому ЗСУ Валерія Залужного.

Переможцем розіграшу стала Людмила Здрілюк – її було визначено методом випадкового вибору за допомогою відомого онлайн генератора випадкових чисел Random.org.

"Я побачила цей збір в одної із соцмереж, коли їхала у потязі. Пан Залужний так мене вразив своєю щирістю, що я задонатила. Я забула вказати свій номер телефону у комменті до доната, але рішила, що це не заради марки, а для допомоги немовлятам. Нещодавно я отримала несподіване повідомлення від монобанк, що я виграла цю марку. Спочатку я вирішила, що це якісь шахраї, але повідомлення було від з офіційного чату монобанка. Я зв'язалась з Анною (в повідомленні були її контакти), і ми домовились зустрінутися. Я була в приємному шоці від свого виграшу і дякую за такі неймовірні емоції", — розповідає переможиця розіграшу.

Людмила Здрілюк вже з виграними марками

Інша марка з автографом Валерія Залужного відправляється Олексію з Німеччини, який зробив найбільший донат і попросив залишитись невідомим.

Вітаємо переможців! І дякуємо всім, хто взяв участь у порятунку дітей! Завдяки всім небайдужим людям волонтерам вдалося вчасно зібрати необхідну суму та придбати для Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні електроенцефалограф із монітором церебральних функцій. Апаратуру вже доставили медикам, і вона вже рятує малюків.

Зазначимо, що це вже не перший проект допомоги дитячим лікарням України. Раніше з ініціативи Тетяни Сохар та Ганни Голубкової та за медійної підтримки видань "Телеграф" та OBOZREVATEL було організовано розіграш футболки воротаря збірної України з футболу Георгія Бущана. На виручені кошти закупили медичну апаратуру для Запорізької обласної лікарні.