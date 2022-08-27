Миссия - спасти детей! Победителям аукциона от "Телеграфа" вручили те самые марки с автографом Залужного (фото)

Владельцами марок с автографом главнокомандующего ВСУ стали Людмила Здрилюк и Алексей из Германии

Телеграф подводит итоги аукциона по сбору средств на покупку для Николаевской областной детской клинической больницы электроэнцефалографа с монитором церебральных функций. Напомним, совместно с волонтерами Татьяной Сохар и Анной Голубковой мы принимали участие в благотворительном сборе средств на критически важное для маленьких пациентов устройство, стоимость которого составляет 1,1 млн грн.

Для сбора нужной суммы мы объявили несколько аукционов, призами которых стали марки "Русский военный корабль, иди…" с подписями президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. На кону было по два комплекта марок от "Укрпочты" — один для розыгрыша между теми, кто задонатит сумму от 200 грн на указанные реквизиты, еще один комплект должен был достаться тому, кто сделает максимальное пожертвование.

В ходе первого этапа сбора средств "Телеграф" уже разыграл знаменитые марки "Русский военный корабль…" с подписью президента Владимира Зеленского, за счет чего собрали 300 тысяч гривен.

Затем состоялся второй этап сбора средств, марок с подписью главкома ВСУ Валерия Залужного.

Победителем розыгрыша стала Людмила Здрилюк – она была определена методом случайного выбора с помощью известного онлайн генератора случайных чисел Random.org.

"Я увидела этот сбор в одной из соцсетей, когда ехала в поезде. Господин Залужный так меня поразил своей искренностью, что я задонатила. Я забыла указать свой номер телефона в комментарии к донату, но решила, что это не ради марки, а для помощи младенцам. Недавно я получила неожиданное сообщение от монобанка, что я выиграла эту марку. Сначала я решила, что это какие-то мошенники, но сообщение было от официального чата монобанка. Я связалась с Анной (в сообщении были ее контакты), и мы договорились встретиться. Я была в приятном шоке от своего выигрыша и благодарю за такие невероятные эмоции", — рассказывает победитель розыгрыша.

Людмила Здрилюк уже с выигранными марками

Другая марка с автографом Валерия Залужного отправляется Алексею из Германии, который сделал самый большой донат и попросил остаться неизвестным.

Поздравляем победителей! И благодарим всех, кто принял участие в спасении детей! Благодаря всем неравнодушным людям волонтерам удалось вовремя собрать необходимую сумму и приобрести для Николаевской областной детской клинической больницы электроэнцефалограф с монитором церебральных функций. Аппаратуру уже доставили медикам, и она спасает малышей.

Это уже не первый проект помощи детским больницам Украины. Ранее по инициативе Татьяны Сохар и Анны Голубковой и при медийной поддержке изданий "Телеграф" и OBOZREVATEL был организован розыгрыш футболки вратаря сборной Украины по футболу Георгия Бущана. На вырученные средства закупили медицинскую аппаратуру для Запорожской областной больницы.