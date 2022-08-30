На що чекати від Рамштайну-5: прогнози перед п’ятим засіданням Контактної групи з оборони України

Чогось кардинального після Рамштайну-5 чекати навряд чи варто, але важливо почути чіткі терміни та обсяги військової допомоги Україні

П’яте засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") відбудеться 8 вересня у Німеччині – на авіабазі Рамштайн, яка дала назву відповідному формату. І де у квітні відбулася перша така зустріч.

Про це повідомляється на сайті командування Повітряних сил США у Європі.

Експерти поділилися з "Телеграфом" очікуваннями від цієї зустрічі.

Важливим є очний формат, залучення європейців та конкретика

Ексспікер Генштабу ЗСУ, військовий експерт Влад Волошин зазначає, що саме існування такого формату як "Рамштайн", куди входять міністри оборони країн НАТО та дружніх держав, говорить про те, що міжнародна підтримка України є досить серйозною.

"І, звичайно, чудово, що цього разу зустріч пройде в очному форматі. Як перша і третя. Друга і четверта, нагадаю, проводилися онлайн. Так, відомо, що на засіданні 8 вересня особисто буде присутній міністр оборони США Ллойд Остін. Тобто, Штати не лише продовжать активну підтримку нашої країни, а й підштовхуватимуть до того ж європейців", – наголошує експерт.

За його словами, ЗСУ довели, що чудово поводяться із сучасними видами озброєння. Наступ противника на Донбасі фактично захлинувся. А українські військові активно та ефективно деоккуповвують території на південному напрямку.

Влад Волошин нагадує, що з боку низки країн звучали обіцянки надати нам ті чи інші види озброєнь. Але далі обіцянок справа, на жаль, не йшла. Особливо це стосується низки країн центральної та південної Європи.

"Сподіваємося, що під час засідання 8 вересня будуть озвучені конкретні плани держав-учасниць формату – яку допомогу і коли вони нададуть Україні. Афішувати цього, звісно, не треба. І після Рамштайну-4 у липні абсолютно вірно з цього приводу висловився голова Міноборони України Олексій Резніков.

Щось кардинального після Рамштайна-5 чекати навряд чи варто. Але, наголошую, важливо почути чіткі терміни та обсяги військової допомоги, яка має йти в Україну нескінченним потоком – аж до нашої перемоги над російським агресором”.

Військовий експерт також зазначає, що у США новий фінансовий рік розпочинається з жовтня. І саме тоді повною мірою запуститься процес, відомий як ленд-ліз. Коли він "розкочегариться", Україна отримуватиме відповідну кількість військової допомоги чи не в темпі конвеєра.

Що ми точно отримаємо, а що – не факт

Військовий оглядач, експерт у сфері безпеки Олег Старіков припускає, що кардинальних змін після Рамштайну-5 не буде, тому що триває планова робота з надання підтримки України. Він також нагадує, що, згідно з даними американських ЗМІ, найближчим часом Білий дім призначить генерала, який займатиметься питаннями, пов’язаними з наданням допомоги нашій країні. Також буде дано назву операції в Україні.

"Тобто допомога США Україні виходить на зовсім інший – плановий – рівень. Відповідно, підтримка буде закладена в американський бюджет і надаватиметься не наскоками, а в плановому порядку", – пояснює експерт.

За його словами, для того, щоб ЗСУ почали виконувати контрнаступальні дії на тому ж півдні та стримувати противника на Донбасі, ми мали отримати високоточне далекобійне озброєння. І ми його здобули. І гаубиці М777 (155 мм), і реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) HIMARS, та багато іншого. Після чого було завдано ударів, які дозволили розірвати логістичні ланцюжки противника.

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"Не дарма кажуть, що війну виграє логістика. Тому бачимо удари по мостах, по пунктах управління, по складах зберігання зброї та боєприпасів, – продовжує Олег Старіков. – На наступному етапі нам потрібна буде важка бронетехніка – для наступальних дій. Вже відомо, що німці домовилися з чехами – ті передадуть нам свої танки Т-72, німці їм – свої "Леопарди" У США, в Європі йде завантаження військово-промислового комплексу.

Нові бронетранспортери, танки, засоби протиповітряної оборони (ППО) для України за підсумками Рамштайну-5 точно будуть, упевнений експерт. Прийом ППО як тактичного рівня, і оперативного – вдосконалені.

"Чи дійде справа до літаків — сказати складно. Хотілося б, звичайно, отримати американські F-15, F-16. Але поки що нам якщо що і передають, то радянського зразка", — зазначає Олег Старіков.

За його словами, певною мірою це зрозуміло.

"Наші льотчики можуть досить швидко навчитися керувати сучасним літаком. Умовно кажучи, це як пересісти з "Жигулі" на "Мерседес". Маючи певні навички – зможеш освоїти і просунуту техніку. За пару місяців приблизно. Але важливо інше – техобслуговування. Хто буде нам проводити його для F-15, F-16?Нам потрібно у військових вишах готувати інженерів, аеродромне обладнання тощо.Під час війни це зробити неможливо.А ганяти літаки на техобслуговування в ту ж, припустимо, Польщу, складно логістично. я сумніваюся, що ми отримаємо модернову авіацію", – пояснює Олег Старіков.

А питання авіації дуже важливе, наголошує він.

"Ми вийшли на певний паритет з росіянами на сухопутному театрі військових дій, не даємо кораблям противника наблизитися до наших берегів. Але з прикриттям військ з неба (штурмова, бомбардувальна, винищувальна авіація) у нас величезні проблеми. У Росії панування в повітрі, яке ми знижуємо лише завдяки ситуації, що покращилася, з ППО. А поки ми не посилимо свою авіацію, говорити про широкомасштабні наступальні дії проблематично", – констатує експерт.