"Помстився" за "залицяння до дружини": у Слов’янську чоловік убив знайомого кухонним ножем

У разі визнання винним чоловікові загрожує від 7 до 15 років за ґратами

У місті Слов’янську, який зазнавє регулярних обстрілів з боку ворога, стався прикрий інцидент зі смертельними наслідками: місцевий житель убив знайомого, завдавши йому кілька ударів кухонним ножем.

Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, кілька днів тому 45-річний мешканець с. Крива Лука Лиманської ОТГ, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зустрів на вулиці знайомого, який нещодавно нібито залицявся та чіплявся до його дружини в громадському місці.

ПІдозрюваний у скоєнні злочину

Висловивши своє незадоволення цим фактом, чоловік вихопив прихований кухонний ніж і завдав ним "кривднику" кілька ударів у шию, живіт та грудну клітину.

Від отриманих колото-різаних поранень із пошкодженням внутрішніх органів 37-річний потерпілий помер на місці.

За клопотанням Слов’янської окружної прокуратури суд обрав чоловіка, який підозрюється у скоєнні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України) запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Якщо вина підозрюваного буде докзаана, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років.

Нагадаємо, що раніше інцидент із ножем стався на Хмельниччині, де чоловік намагався переконати суд, що "випадково" вбив свою громадянську дружину.