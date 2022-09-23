"Помстився" за "залицяння до дружини": у Слов’янську чоловік убив знайомого кухонним ножем
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У разі визнання винним чоловікові загрожує від 7 до 15 років за ґратами
У місті Слов’янську, який зазнавє регулярних обстрілів з боку ворога, стався прикрий інцидент зі смертельними наслідками: місцевий житель убив знайомого, завдавши йому кілька ударів кухонним ножем.
Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.
За даними слідства, кілька днів тому 45-річний мешканець с. Крива Лука Лиманської ОТГ, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зустрів на вулиці знайомого, який нещодавно нібито залицявся та чіплявся до його дружини в громадському місці.
Висловивши своє незадоволення цим фактом, чоловік вихопив прихований кухонний ніж і завдав ним "кривднику" кілька ударів у шию, живіт та грудну клітину.
Від отриманих колото-різаних поранень із пошкодженням внутрішніх органів 37-річний потерпілий помер на місці.
За клопотанням Слов’янської окружної прокуратури суд обрав чоловіка, який підозрюється у скоєнні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України) запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Якщо вина підозрюваного буде докзаана, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років.
Нагадаємо, що раніше інцидент із ножем стався на Хмельниччині, де чоловік намагався переконати суд, що "випадково" вбив свою громадянську дружину.