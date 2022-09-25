Жінка померла на місці: у Харківській області чоловік убив колишню дружину та поранив її нового співмешканця.

Підозрюваний заявився за новим місцем проживання екс-дружини і влаштував гучні "розбірки"

Навіть під обстрілами ворога жителі прифронтової Харківської області намагаються "урізноманітнити" своє життя — хтось відпочиває на дорогих зарубіжних курортах, інші — "заглядають на дно пляшки" (розпиваючи алкогольні напої).

І якщо в першому випадку справа закінчується великим скандалом, то в другому може призводити до непередбачуваних і сумних наслідків.

Так, кілька днів тому 49-річний чоловік під впливом винних парів заявився в новий будинок своєї колишньої дружини і, очевидно, після бурхливого "з’ясування стосунків" завдав їй і новому співмешканцю кілька ударів ножем.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Харківської області.

"Внаслідок отриманих травм 44-річна жінка померла на місці, а 41-річного потерпілого було доставлено до медичного закладу для надання допомоги", — йдеться у повідомленні.

Речові докази злочину

Після проведених слідчих дій зловмисника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та йому вручили повідомлення про підозру у скоєнні злочину. Таким чином зло, звичайно, буде покарано, але життя вбитої дружини ніхто не поверне.

Нагадаємо, що подібний інцидент, викликаний складними відносинами всередині "любовного трикутника", стався в ще одному прифронтовому місті, Слов’янську, де чоловік убив знайомого кухонним ножем нібито за "залицяння" до своєї дружини в громадському місці.