"Котел" на Донбасі, вибухи та українці в списку TIME: 6 новин, які ви могли проспати

Зібрали останні новини, які могли пройти повз вас

Минула ніч видалася досить неспокійною та насиченою подіями.

"Телеграф" зібрав головні новини на ранок четверга, 29 вересня, які ви могли пропустити.

Нічні вибухи

Ніч на четвер, 29 вересня, була неспокійною для Дніпра та Запоріжжя, — там під час повітряної тривоги близько 1 години ночі чули вибухи.

Також гучно було у Миколаєві.

Офіційно вже відомо, що внаслідок удару по Дніпру було пошкоджено десятки будинків, три людини загинули, серед них одна дитина. Ще п'ятеро постраждали. Завали продовжують розбирати.

"Котел" під Лиманом

рф не реагує на поточні втрати росіян під Лиманом і не готується до колапсу на цій ділянці фронту, що ще більше знизить моральний дух росіян, — такого висновку дійшли експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

Карта бойових дій Лиман 29.09.2022

Українці в рейтингу TIME

Вийшов список TIME100 Next від журналу TIME, де перерахували людей, що визначають майбутнє.

Серед них три українці – віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр інфраструктури Олександр Кубраков та українська математик Марина В'язовська.

Країни відвертаються від рф

У Фінляндії на якийсь час серйозно обмежать росіян щодо перетину державного кордону, — це пов’язано з величезним потоком туристів, що ринули в країну після оголошення часткової мобілізації.

Крім того, генерал США Бен Ходжес вважає, що "референдуми" росії ніхто серйозно не сприймає і скоріш за все їх не визнає навіть Білорусь, — лише Сирія та КНДР.

Маленький сексистський скандал

CEO найбільшого в Україні книжкового онлайн-магазину Yakaboo Іван Богдан висловився про жінок.

"Більше [книжок] купують жінки. Ну, як завжди, витрачають кошти, які заробляють чоловіки", — заявив він в рамках дискусії Кудрявка Meetup №2 минулого вечора.

Ситуація в морі

В Чорному морі наразі маневрують вісім кораблів рф, серед яких чотири ракетоносії з 24 ракетами типу "Калібр" на озброєнні, — повідомляє ОК "Південь".

Оперативно слідкувати за подіями з фронту також можете за допомогою нашої онлайн-трансляції — Війна – день 218: наступ ЗСУ, ядерні погрози рф.