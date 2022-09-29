"Котел" на Донбассе, взрывы и украинцы в списке TIME: 6 новостей, которые вы могли проспать

Собрали последние новости, которые могли пройти мимо вас

Прошлая ночь вышла довольно беспокойной и насыщенной событиями.

"Телеграф" собрал главные новости к утру четверга, 29 сентября, которые вы могли пропустить.

Ночные взрывы

Ночь на четверг, 29 сентября, была беспокойной для Днепра и Запорожья — там во время воздушной тревоги около 1 часа ночи слышали взрывы.

Также было громко в Николаеве.

Официально уже известно, что в результате удара по Днепру были повреждены десятки домов, три человека погибли, среди них один ребенок. Еще пятеро пострадали. Завалы продолжают разбирать.

"Котел" под Лиманом

россия не реагирует на текущие потери россиян под Лиманом и не готовится к коллапсу на этом участке фронта, что еще больше снизит моральный дух россиян, – к такому выводу пришли эксперты американского Института изучения войны (ISW).

Карта боевых действий Лиман 29.09.2022

Украинцы в рейтинге TIME

Вышел список TIME100 Next от журнала TIME, где перечислили людей, определяющих будущее.

Среди них три украинца – вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр инфраструктуры Александр Кубраков и украинский математик Марина Вязовская.

Страны отворачиваются от рф

В Финляндии на время серьезно ограничат россиян относительно пересечения государственной границы, — это связано с огромным потоком туристов, ринувшихся в страну после объявления частичной мобилизации.

Кроме того, генерал США Бен Ходжес считает, что "референдумы" россии никто серьезно не воспринимает и, скорее всего, их не признает даже Беларусь, — только Сирия и КНДР.

Маленький сексистский скандал

CEO крупнейшего в Украине книжного онлайн-магазина Yakaboo Иван Богдан высказался о женщинах.

"Больше [книжек] покупают женщины. Ну, как всегда, тратят деньги, которые зарабатывают мужчины", — заявил он в рамках дискуссии Кудрявка Meetup №2 минувшим вечером.

Ситуация в море

В Черном море сейчас маневрируют восемь кораблей рф, среди которых четыре ракетоносителя с 24 ракетами типа "Калибр" на вооружении, сообщает ОК "Юг".

Оперативно следить за событиями с фронта также можете с помощью нашей онлайн-трансляции – Война – день 218: наступление ВСУ, ядерные угрозы рф.