Якесь божевілля: кияни вишикувалися у величезні черги біля Макдональдз — біля ресторанів затори

Кияни вишиковуються у довгі черги, щоб потрапити до МакДональдзу

Довгоочікуване повернення до Києва мережі фастфуду McDonald’s призвело до закономірного ажіотажу серед місцевих жителів, а на під’їздах до закладів вишиковуються кілометрові пробки.

Кадрами довгої черги до одного з ресторанів поділився телеграм-канал "Реальний Київ". Як видно на короткому відео, десятки автомобілів утворили справжню пробку, повністю зайнявши праву смугу руху, якою зазвичай користується громадський транспорт.

"Коротко про нескінченну чергу в МакДрайві на Дарниці", — йдеться у підписі до відео.

Подібний ажіотаж спостерігався й 1 жовтня, коли величезний затор зафіксували на вулиці маршала Тимошенко, поряд з метро "Мінська".

Як повідомлялося раніше, після початку російського вторгнення компанія призупинила роботу в Україні з метою забезпечення безпеки своїх співробітників. Однак 19 вересня стало відомо, що McDonald’s відкриває свої ресторани на лівому березі Києва, що одразу стало приводом для численних жартів.

Наступного дня заклад офіційно відкрився, хоча працював лише на доставляння і лише через сервіс компанії-партнера Glovo. Втім, вже за 20 хвилин у сервісу закінчилися кур’єри.

За тиждень після цього компанія повідомила про відкриття ще семи ресторанів, з яких п’ять на правому березі.