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Ядерний потяг путіна: новий фейк-шантаж чи реальна загроза

Автор
Дмитро Дубенський Дмитро Дубенський
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росія взяла курс на ІПСО та брязкання зброєю замість капітуляції Новина оновлена 04 жовтня 2022, 13:37
росія взяла курс на ІПСО та брязкання зброєю замість капітуляції

Політолог Євген Магда проаналізував "Телеграфу" чергові військові ігри кремля

У рф зафіксували ешелон з "ядеркою", який рухався в напрямку України. Втім, такі повідомлення мають певні ознаки чергових інформаційно-психологічних спецоперацій кремля в рамках ядерного шантажу путіна, який тероризує Захід та офіційний Київ загрозою застосувати надпотужну зброю.

Таку думку в коментарі "Телеграфу" висловив політолог Євген Магда.

"Є такий російський письменник-детективщик Данило Корецький, який свого часу написав книжку про ядерний потяг. Думаю, що в нинішньому стані справ рф не погано б взагалі було дізнатися про те, що відбувається там з ядерними запалами та іншими речами. Тому що це все несе загрозу світовій спільноті, оскільки неконтрольоване поширення чи шантаж ядерною зброєю це не дуже гарна історія. Але у мене, як у людини, яка працює з гібридними технологіями, є питання: "Якщо говорили про торпеду з ядерним двигуном, а сьогодні починають говорити про ядерний потяг, то чи не є це елементом інформаційного тиску на світову спільноту, який має на меті залякати Захід і примусити його руками Україну сісти за стіл переговорів з росією?". Мені таке видається найбільш адекватним поясненням, тому що у збіги подібних ситуацій, чесно кажучи, я не вірю", — каже експерт.

Експерт в цьому контексті також зазначив і про запуск балістичної ракети Північною Кореєю у бік Японії, "а КНДР поки що єдина країна, що визнала псевдореферендуми, тому відповідно це може бути елементом тиску". "Вони за 10 тон рису готові будуть публічно путіна поцілувати кудись, — продовжує політолог. — Бо їхня економіка є переконливим свідченням того, що командно-адміністративний шлях розвитку є тупіковим".

Водночас Євген Магда переконаний, що, незважаючи на постійний шантаж з боку кремля, рф не зможе дотиснути США і Захід щодо якихось поступок проти України.

"Думаю, що ні! З однієї простої причини: США суттєво змінилися порівняно з 2014-м роком. І звичайно, що зараз на порядку денному будуть буквально за місяць їхні midterm elections (проміжні вибори), але в цій ситуації тим більше слабина з боку адміністрації Байдена мені видається нереалістичною", — наголошує він.

Нагадаємо, раніше видання "La Repubblica" з посиланнями на джерела в НАТО також написало, що атомна субмарина вийшла в Арктику для випробування нової надпотужної торпеди "Посейдон", яку іноді називають "Паладином Апокаліпсису". Підводний човен К-329 "Бєлгород" вважається прототипом нової концепції війни, задуманої російськими адміралами останніми роками після повернення напруженості у відносинах зі Сполученими Штатами.

Також "Телеграф" писав, чому підводний човен "Бєлгород" вийшов на маневри, але надзвичайної загрози для України та Заходу не становить.

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#Володимир Путін #Ядерна зброя #Євген Магда #Війна