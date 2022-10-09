"Весь світ знає, хто терорист": у Зеленського відповіли на звинувачення путіна по Кримському мосту

На Банковій відповіли росії щодо звинувачень у вибуху на Кримському мосту

В Україні відреагували на заяви російського диктатора володимира путіна про те, що вибух на мосту через Керченську протоку є "терактом".

Як повідомив у своєму Твіттер радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, подібна заява звучить надто цинічно навіть для росії, оскільки з моменту удару по Запоріжжю минуло менше доби.

Він нагадав, що під час авіаудару по житловому масиву у мирному місті загинули 13 людей і ще 50 отримали поранення.

"Тут лише одна держава-терорист, і весь світ знає, хто це", — додав Подоляк.

Як повідомлялося раніше, в ніч на 9 жовтня окупанти завдали удару по багатоповерхівці в одному зі спальних районів Запоріжжя. Крім того, зруйновано п’ять будинків у приватному секторі. Загалом повідомлялося про те, що в цей район прилетіло понад десять ракет.

У жовтні окупанти наростили кількість атак на Запоріжжя та область, так близько 10 ракет було запущено містом 3 жовтня, а 6 жовтня там вибухнуло щонайменше 7 ракет.

За даними президента України Володимира Зеленського, з 3 по 9 жовтня у місті загинуло щонайменше 43 мирні жителі.