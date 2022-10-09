"Весь мир знает, кто террорист": у Зеленского ответили на обвинения путина по Крымскому мосту

На Банковой ответили россии по поводу обвинений во взрыве на Крымском мосту

В Украине отреагировали на заявления российского диктатора владимира путина о том, что взрыв на мосту через Керченский пролив является "терактом".

Как сообщил в своем Твиттер советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, подобное заявление звучит слишком цинично даже для россии, поскольку с момента удара по Запорожью прошло менее суток.

Он напомнил, что во время авиаудара по жилом массиве в мирном городе погибли 13 человек и еще 50 получили ранения.

"Здесь только одно государство-террорист, и весь мир знает, кто это", — добавил Подоляк.

Как сообщалось ранее, в ночь на 9 октября оккупанты нанесли удар по многоэтажке в одном из спальных районов Запорожья. Кроме того, разрушено пять домов в частном секторе. Всего сообщалось о том, что в этот район прилетело более десяти ракет.

В октябре оккупанты нарастили количество атак на Запорожье и область, так около 10 ракет было запущено по городу 3 октября, а 6 октября там взорвалось еще по меньшей мере 7 ракет.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, с 3 по 9 октября в городе погибло по меньшей мере 43 мирных жителя.