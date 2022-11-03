Нічна атака, "біолабораторії" в Україні та загибель російських офіцерів: 7 новин, які ви могли проспати

Підсумки минулої ночі

Україна продовжує протистояти російській армії вже понад 250 діб. При цьому безкомпромісна боротьба відбувається не лише на військовому, а й на політичному фронті, як, наприклад, із засудженням допомоги Кремлю Іраном. Одночасно відбувається і багато інших речей, які особливо "не підбирають" для себе час і місце.

Щоб ви не пропустили нічого важливого за минулу ніч, "Телеграф" спеціально зробив велику добірку новин, які ви могли проспати. Частина стосується України, а частина — світових подій.

Нічні вибухи

У ніч проти 3 листопада серйозні вибухи пролунали на Дніпропетровщині та Харківщині. За даними керівника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, на місто було здійснено атаку дроном-шахідом. Ворожа техніка пошкодила один із об’єктів інфраструктури, руйнації досить масштабні.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що Київський район міста обстріляли російські атаки. За попередніми даними, обійшлось без жертв.

Крім цього, голосно було в Запоріжжі (всі дрони збиті системами ППО), а також тимчасово окупованих Мелітополі та Херсонщині. Дані про те, що сталося на поки непідконтрольній Україні території, все ще уточнюються.

Американські військові у Європі

Президент Сполучених Штатів Джо Байден упевнений, що додаткові сили оборони країни залишатимуться в різних країнах НАТО. Серед іншого до них входить і Польща. Про це Байден заявив під час виступу на Infrastructure Talent Pipeline Challenge.

"Вони будуть там тривалий час", — серед іншого зазначив політик.

Біолабораторії не пройшли

У Раді безпеки ООН проігнорували чергову російську вигадку щодо України. На цей раз йшлося про резолюцію щодо створення комісії, яка б зайнялася розслідуванням "військово-біологічної діяльності". Простими словами — в Росії знову заговорили про наявність біолабораторії на території України. При цьому російські політики стверджували про нерозривний зв’язок таких установ із США. В ООН зазначили, що доказів щодо наявності подібних об’єктів в Україні росія не має.

До речі, голосування за документ підтримали лише самі росіяни, а також представники КНР. Три країни, серед яких Штати, проголосували проти, ще десяток утрималися.

Програш "Шахтаря"

На жаль, довгоочікувана зустріч донецького "Шахтаря" з командою РБ "Лейпциг" у рамках Ліги Чемпіонів закінчилася поразкою українців. "Гірники" пропустили у свої ворота аж чотири м’ячі. Деталі — у нашій онлайн-трансляції матчу.

Азія допоможе саперам

Українських фахівців з розмінування території навчатимуть зарубіжні фахівці, серед яких і дві команди з Камбоджі. Щодо навчання вітчизняних саперів із прем’єром Камбоджі Хун Сеном домовився президент Володимир Зеленський, повідомляє WP.

ЗСУ кришать російських офіцерів

За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну на фронті загинуло понад 1400 ворожих офіцерів. Такі цифри наводять в управлінні стратегічних комунікацій Головнокомандувача ЗСУ, посилаючись на статистичні дані OSINT.

Загроза з моря залишається

Російські кораблі, як і раніше, несуть бойове чергування в Чорному морі. За даними ОК "Південь", станом на 3 листопада їхня загальна кількість досягає 11, вони маневрують уздовж Кримського узбережжя. З цих одиниць Чорноморського флоту два кораблі і два підводні човни є ракетоносіями, всього вони несуть до 24 "Калібрів".

За подальшим розвитком подій четверга, 3 листопада, ви можете стежити у нашому текстовому онлайні: Війна — день 253: рф вимагає гарантій безпеки від України, на Донбасі йдуть важкі бої