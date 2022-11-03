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Війна — день 253: росія вимагає гарантій безпеки від України, на Донбасі йдуть важкі бої

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Вторгнення триває вже 253 дні Новина оновлена 03 листопада 2022, 01:18
Вторгнення триває вже 253 дні. Фото Телеграф

Оперативно про головне 3 листопада

Повномасштабне вторгнення військ російської федерації в Україну триває вже 253 дні. Окупанти продовжують обстрілювати ракетами та дронами-камікадзе міста та енергетичну інфраструктуру України, через що в регіонах та в цілому по країні продовжуються масові віялові відключення електроенергії. На Донбасі тривають запеклі бої — на Донеччині окупанти здійснюють до десяти атак щодня, проте ЗСУ тримають оборону.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 3 листопада, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням .

1:00 КНДР таємно поставила росії "значну кількість" артилерійських боєприпасів, повідомили у Білому домі. При цьому там зазначили, що Пхеньян це заперечує та створює видимість, що зброя постачається до країн Близького Сходу чи Північної Африки.

00:00 Втрати високопоставлених військових російської армії в Україні на 1 листопада становили 1402 особи, підрахували дослідники ОSINT.

Нагадаємо, дані за 31 жовтня доступні у матеріалі: "Війна — день 250: росія завдала нового масованого удару, в Україні аварійні відключення світла".

З інформацією за 1 листопада можна ознайомитись у трансляції: "Війна — день 251: в Україні віялові відключення світла, ЗСУ звільняють Луганщину".

Про те, що відбувалося 2 листопада, читайте у зведенні: "Війна — день 252: важкі бої на Донбасі, колаборанти втекли з Херсона".

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#Україна #Росія #Війна