Зеленський розповів, чи знайшло МАГАТЕ "брудну бомбу" в Україні

Президент зазначив, що фахівцям МАГАТЕ було надано повну свободу

Кілька днів тому місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) прибула до України після заяв путіна та шойгу про нібито створення "брудної бомби". Висновок фахівців про те, що якихось ознак ядерної активності немає, президент Володимир Зеленський назвав цілком очевидним.

Про це гарант сказав у відеозверненні у четвер, 3 листопада. За його словами, результати перевірки МАГАТЕ є вагомими доказами того, що всі фантазії російських чиновників про "брудну бомбу" помилкові.

Президент зазначив, що співробітників місії ніхто не обмежував у ході рейдів.

"Ми запросили МАГАТЕ, щоб вони перевірили. Ми надали їм повну свободу дій на відповідних об’єктах і маємо чіткі та незаперечні докази того, що ніхто в Україні жодної "брудної бомби" не створював і не створює", — висловився глава держави.

Нагадаємо, рф звинуватила у підготовці "брудної бомби" два об’єкти в Україні: Інститут ядерних досліджень Національної академії наук України в Києві та Східний гірничозбагачувальний комбінат у Жовтих Водах Кам’янського району Дніпропетровської області. МАГАТЕ здійснили рейди та підсумували, що жодна ядерна зброя там не виготовляється.

Як повідомлялося, раніше російське керівництво почало розповсюджувати фейки про створення в Україні "брудної бомби", українська сторона не забарилася з відповіддю, а в мережі вибухнули мемами та фотожабами на цю тему.