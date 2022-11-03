Зеленский рассказал, нашло ли МАГАТЭ "грязную бомбу" в Украине

Президент отметил, что специалистам МАГАТЭ была предоставлена полная свобода

Несколько дней назад миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла в Украину после заявлений путина и шойгу о якобы создании "грязной бомбы". Вывод специалистов о том, что каких-либо признаков ядерной активности нет, президент Владимир Зеленский назвал вполне очевидным.

Об этом гарант сказал в видеообращении в четверг, 3 ноября. По его словам, результаты проверки МАГАТЭ служат весомыми доказательствами того, что все фантазии российских чиновников о "грязной бомбе" ложны.

Президент отметил, что сотрудников миссии никто не ограничивал в ходе рейдов.

"Мы пригласили МАГАТЭ, чтобы они проверили. Мы предоставили им полную свободу действий на соответствующих объектах и имеем четкие и неопровержимые доказательства того, что никто в Украине никакой "грязной бомбы" не создавал и не создает", — высказался глава государства.

Напомним, рф обвинила в подготовке "грязной бомбы" два объекта в Украине: Институт ядерных исследований Национальной академии наук Украины в Киеве и Восточный горнообогатительный комбинат в Желтых Водах Камянского района Днепропетровской области. МАГАТЭ осуществили рейды и подытожили, что никакое ядерное оружие там не изготовляется.

Как сообщалось, ранее российское руководство начало распространять фейки о создании в Украине "грязной бомбы", украинская сторона не замедлила с ответом, а в сети разразились мемами и фотожабами на эту тему.