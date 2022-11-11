Лити та капати не буде: синоптики обіцяють останні комфортні вихідні перед жахливими "мінус 11"

Через тиждень може намістити півметра снігу, тому потрібно терміново завершувати всі справи на дачі

Відповідно до прогнозу народного синоптика, найближчими днями на українців очікує порівняно комфортна погода.

"Скільки бачить синоптичне око – дощів в Україні не видно ", — пише у соціальній мережі синоптик Наталія Діденко. При цьому вона застерігає, що йдеться про вихідні.

А в п’ятницю, 11 листопада, можливі дощі – на півночі України, місцями у центральній частині, а також на Одещині. У Києві 11 листопада також очікується дощ, подекуди невеликий. Температура повітря поки що не змінюється: протягом дня очікується +8+12, у Криму до +14 градусів.

У свою чергу, колега Наталії Діденко, синоптик Ігор Кібальчич, прогнозує, що на вихідні, 12 – 13 листопада, погода очікується без істотних опадів, лише вночі у суботу місцями у західних областях пройде невеликий дощ. Вітер у суботу північно-західний, 5-10 м/с, у неділю очікується його посилення до 9-14 м/с, на Лівобережжі вдень окремі пориви до 15-20 м/с. Температура повітря суттєво не зміниться.

"Тому можете планувати заключні роботи на дачах, утеплювати перед зимою стіни, дахи, то фарбувати і підфарбовувати. Та й їздити, перевозити вантажі без дощу, твердіше — краще", — рекомендує Діденко.

Також вона солідарна з народним синоптиком Стасом Щедріним у тому, що похолодання очікується наступного тижня. А 18-19 листопада можливий сніг. При цьому вона поки що не обіцяє мінус 11 градусів морозу вночі.

Похолодання підтверджують погодні сайти. Так, згідно з інформацією "Динаміки погоди", у Києві температура "піде в піке" 16 листопада.

погода у Києві

Приблизно в цей термін почнеться зниження температури повітря і на заході країни.

Погода на заході країни

У центрі найбільші "мінуси" очікуються 19 листопада.

Погода в центральних областях

Через день температурна крива поповзе вниз на півдні.

Погода в південному регіоні

При цьому тішить те, що зниження температури буде тимчасовим, а потім почнеться її плавне підвищення. А в грудні в частині областей температура навіть підніматиметься до +14 градусів вдень. Саме така погода і потрібна більшості українців – тоді не страшні проблеми з перебоями постачання газу та інші страшилки.