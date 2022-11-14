"Не вірю і не бачу жодних умов": ексглава МЗС про перемовини України та рф

Павло Клімкін прокоментував "Телеграфу" риторику за кордоном щодо діалогу Києва та москви.

Довкола потенційних прямих переговорів України та росії стосовно мирної угоди на сьогоднішній день відбуваються спекуляції у публічному просторі, які здебільшого далекі від реальності. У той час, як контакти між сторонами з окремих питань відбуваються і так.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповів колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін, оцінюючи численні публікації у західних ЗМІ та заяви деяких лідерів щодо дипломатичних спроб припинення війни росії проти України за столом переговорів.

Нагадаємо, раніше з приводу дипломатичного закінчення війни знову висловлювалися президент Франції Емманюель Макрон, очільник МЗС Австрії Шелленберг, глава європейської дипломатії Жозеп Боррель тощо. Окрім того, стало відомо, що США і рф таємно проводили перемовини в Туреччині.

"Тема перемовин давно обговорюється. Питання полягає, яких саме перемовин. Тобто, хто з ким і про що мають говорити. Слово "перемовини" застилає все інше. Якщо мова йде про нас, то це можуть бути різні перемовини. Зараз же йдуть перемовини з гуманітарних питань, наприклад, щодо обміну полонених. Є перемовини стосовно зернової угоди. Можуть бути перемовини щодо тимчасового припинення вогню, перемир'я. Що ж стосується перемовин щодо мирної угоди, то я не вірю і не бачу жодних умов станом на сьогодні, що вони відбудуться", — зазначає ексглава МЗС України.

За його словами, якщо говорити про дипломатичні зусилля США та консультації і контакти на різних рівнях, "то ви ж бачите, вони теж тривають".

"Про нашу війну проти росії як раз розмовляють на саміті G20. Тобто медійний шквал (про переговори між Україною та рф, — Авт.) застилає реальний світ і те, про що йдеться насправді", — зазначає дипломат.

Ексглава МЗС також підтвердив та назвав очевидним те, що риторикою про нібито готовність росії до реальних перемовин кремль намагається ввести в оману і Захід, і Україну, аби потягнути час, як це вже було раніше. А також для того, аби дійсно посилити армію рф для продовження війни проти України.

Нагадаємо, раніше видання The New York Times писало, що в адміністрації США нібито виникли деякі суперечки щодо того, чи варто чинити тиск на Київ для припинення війни в Україні шляхом переговорів із росією.

Також "Телеграф" писав, що радник Офісу президента Михайло Подоляк пояснював, у якому разі можлива дискусія з росіянами.