Під тиском Америки Ізраїль профінансував закупівлю "стратегічних матеріалів" для України на мільйони доларів

Ізраїль дещо змінив політику щодо надання зброї Україні

Ізраїль, який таємно передав Україні військову техніку, нещодавно під тиском Америки погодився профінансувати закупівлю "стратегічних матеріалів" на мільйони доларів для українських військових дій.

Про це стало відомо Haaretz. Західні дипломатичні джерела повідомили, що згода вищого політичного та безпекового ешелону в Єрусалимі надійшла після того, як адміністрація Байдена зажадала від Ізраїлю розширити допомогу, яку він надає Києву, і не задовольнятися лише гуманітарною допомогою. Матеріали передавали через країну НАТО, яка, серед іншого, постачає зброю в Україну.

Haaretz також стало відомо, що останніми місяцями Ізраїль погодився дозволити країнам НАТО, таким як Британія, передавати Україні системи озброєнь, які включають електрооптичне обладнання та системи управління вогнем, вироблені ізраїльськими компаніями. За даними американських джерел, Ізраїль також таємно допомагає Україні у сфері розвідки. Уряд Ізраїлю вимагав від зацікавлених країн тримати рішення з цього питання в таємниці. На запити Haaretz надати коментарі в Офісі прем’єр-міністра та Міністерстві оборони не відповіли.

Ці події вказують на те, що Ізраїль під час терміну повноважень Яїра Лапіда може трохи змінити радикальну політику "сидіння на паркані", прийняту колишнім прем’єр-міністром Нафталі Беннетом щодо постачання зброї в Україну після російського вторгнення. Тоді Беннетт і міністр оборони Бенні Ганц заявили, що Ізраїль не надаватиме Україні обладнання чи матеріали, які могли б допомогти її військовим зусиллям, а передасть лише гуманітарну допомогу. Рішення Лапіда змінити політику, хоча й незначно, було прийнято на тлі постачання сотень іранських безпілотників до Росії та використання їх проти інфраструктури, урядових будівель і цивільних цілей.

Ізраїльське фінансування цих "стратегічних матеріалів" було одноразовим, і рішення про його продовження, як того вимагають США, залишатиметься за наступним урядом.Під час виборчої кампанії Біньямін Нетаньяху робив суперечливі заяви щодо своєї позиції щодо позиції Ізраїлю у війні в Україні. Одного разу він сказав, що в майбутньому розгляне можливість передачі Україні оборонної зброї. В іншому інтерв’ю він сказав, що ухилення Беннетта та Лапіда від постачання зброї Україні було правильним.

У той час політику "сидіння на місці" підтримували всі керівники оборонного відомства на чолі з тодішнім начальником Генштабу Авівом Кочаві. Ізраїль побоюється, що будь-яка його військова допомога Україні викличе гнів президента Росії Володимира Путіна, і у відповідь призведе до обмеження свободи дій військово-повітряних сил проти іранських цілей у Сирії. Після міжнародного тиску та громадської думки в Ізраїлі Беннет погодився поставити Україні кілька сотень захисних жилетів і шоломів для гуманітарних працівників гуманітарних організацій. Ізраїль розширив допомогу та створив польовий госпіталь на українсько-польському кордоні.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово висловлював своє розчарування та гнів із приводу нейтралітету Ізраїлю. Міністр оборони Олексій Резніков заявив в інтерв'ю газеті Haaretz близько місяця тому, що його країна просить Ізраїль про системи протиповітряної оборони, такі як "Залізний купол", "Блискавка" і "Павук", які можуть керувати ракетами та безпілотниками.

У своїй відповіді речник МЗС утримався від питання про "стратегічні матеріали". За його словами, з початку війни в Україні "Міністерство проводить масштабну та безпрецедентну гуманітарну операцію. Допомога надається через Національне агентство допомоги Mashab у відповідь на потреби України в різних сферах з акцентом на невідкладну допомогу. Наприклад: польовий госпіталь для біженців, місцеве енергопостачання через величезні генератори для постачання електроенергії до лікарень, передача медикаментів і передового медичного обладнання, роздача сотень тисяч порцій їжі, понад півтора мільйона резервуарів для води, системи очищення води та інші елементи. Крім того, Ізраїль проводить навчання для багатьох сотень українських професіоналів у сфері допомоги в лікуванні травм, а також збереженні та експлуатації систем екстреної допомоги (освіта, медицина, тощо)".

Раніше повідомлялося, що Ізраїль атакував військову авіабазу в Сирії, яку активно використовували Іран та рф.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба ще в жовтні запевняв, що Ізраїль змінить позицію щодо передачі Києву зброї.