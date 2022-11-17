Под давлением Америки Израиль профинансировал закупку "стратегических материалов" для Украины на миллионы долларов

Израиль несколько изменил политику по предоставлении оружия Украине

Израиль, тайно передавший Украине военную технику, недавно под давлением Америки согласился профинансировать закупку "стратегических материалов" на миллионы долларов для украинских военных действий.

Об этом стало известно Haaretz. Западные дипломатические источники сообщили, что согласие высшего политического и безопасного эшелона в Иерусалиме последовало после того, как администрация Байдена потребовала от Израиля расширить помощь, которую он оказывает Киеву, и не довольствоваться только гуманитарной помощью. Материалы передавали через страну НАТО, которая, в частности, поставляет оружие в Украину.

Haaretz также стало известно, что в последние месяцы Израиль согласился разрешить странам НАТО, таким как Британия, передавать Украине системы вооружений, включающие электрооптическое оборудование и системы управления огнем, произведенные израильскими компаниями. По данным американских источников, Израиль также тайно помогает Украине в области разведки. Правительство Израиля требовало от заинтересованных стран держать решение по этому вопросу в тайне. На запросы Haaretz предоставить комментарии в Офисе премьер-министра и Министерстве обороны не ответили.

Эти события указывают на то, что Израиль во время срока полномочий Яира Лапида может несколько изменить радикальную политику "сиденья на заборе", принятую бывшим премьер-министром Нафтали Беннетом по поставке оружия в Украину после российского вторжения. Тогда Беннетт и министр обороны Бенни Ганц заявили, что Израиль не будет предоставлять Украине оборудование или материалы, которые могли бы помочь ее военным усилиям, а передаст только гуманитарную помощь. Решение Лапида изменить политику, хотя и незначительно, было принято на фоне поставок сотен иранских беспилотников в Россию и использования их против инфраструктуры, правительственных зданий и гражданских целей.

Израильское финансирование этих "стратегических материалов" было одноразовым, и решение о его продлении, как того требуют США, будет оставаться за следующим правительством. Однажды он сказал, что в будущем будет рассмотрена возможность передачи Украине оборонительного оружия. В другом интервью он сказал, что уклонение Беннетта и Лапида от поставок оружия Украине было верным.

В то время политику "сиденья на месте" поддерживали все руководители оборонного ведомства во главе с тогдашним начальником Генштаба Авивом Кочави. Израиль опасается, что любая его военная помощь Украине вызовет гнев президента России Владимира Путина и в ответ приведет к ограничению свободы действий военно-воздушных сил против иранских целей в Сирии. После международного давления и общественного мнения в Израиле Беннет согласился поставить Украине несколько сот защитных жилетов и шлемов для гуманитарных работников гуманитарных организаций. Израиль расширил помощь и создал полевой госпиталь на украино-польской границе.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно выражал свое разочарование и гнев по поводу нейтралитета Израиля. Министр обороны Алексей Резников заявил в интервью газете Haaretz около месяца назад, что его страна просит Израиль о системах противовоздушной обороны, таких как "Железный купол", "Молния" и "Паук", которые могут управлять ракетами и беспилотниками.

В своем ответе представитель МИД воздержался от вопроса о "стратегических материалах". По его словам, с начала войны в Украине "Министерство проводит масштабную и беспрецедентную гуманитарную операцию. Помощь оказывается через Национальное агентство помощи Mashab в ответ на нужды Украины в разных сферах с акцентом на неотложную помощь. Например: полевой госпиталь для беженцев, местное энергоснабжение через огромные генераторы для поставок электроэнергии в больницы, передача медикаментов и передового медицинского оборудования, раздача сотен тысяч порций пищи, более полутора миллионов резервуаров для воды, системы очистки воды и другие элементы. Израиль проводит обучение для многих сотен украинских профессионалов в сфере помощи в лечении травм, а также сохранении и эксплуатации систем экстренной помощи (образование, медицина и т.п.)".

Ранее сообщалось, что Израиль атаковал военную авиабазу в Сирии, которую активно использовали Иран и Россия.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба еще в октябре уверял, что Израиль изменит позицию по передаче Киеву оружия.