В Україну поспішає новий циклон: де чекати на морози, дощі та снігопади

У різних регіонах країни температура повітря помітно відрізнятиметься

Попереджені синоптиками про складні погодні умови на вихідних українці встигли морально приготуватися до морозів, снігопадів та інших сюрпризів погоди.

Тим більше, що на покращення погоди, схоже, скоро чекати не доводиться.

Так, у суботу, 19 листопада, на заході, півночі України та Вінницькій області випадатиме сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледиця, навіть часом завірюхи через сильний вітер, прогнозує синоптик Наталія Діденко.

"Температура повітря продемонструє неймовірний контраст – від +15+17 градусів на крайньому півдні та у Приазов’ї до -5 градусів у західних областях України. Протягом дня суботи передбачається у західних та північних областях -1-6 градусів, у центральних областях +1+ 8 градусів, на сході +7+12 градусів, у Приазов’ї до +15 градусів, у південній частині +12+17 градусів. Аж голова – кругом ) ”, — пише вона у Фейсбук.

Звичайно, мінус п’ять – не такі вже й "кусачі морози", але, як показує досвід, при сильному вітрі та снігопадах вони можуть принести дуже неприємні відчуття.

На киян чекають нічні "мінуси"

З Наталією Діденко погоджуються і співробітники Укргідрометцентру.

Прогноз Укргідрометрцентру

На жаль, чекати на покращення погоди в останній день тижня також не варто: у неділю, 20 листопада, в країну нагряне новий циклон.

"Вже цієї ночі в західних і північних обл. очікуються сильні снігопади, завірюхи місцями налипання мокрого снігу, у Кіровоградській та Черкаській обл. ... У ніч на 20 листопада до нас знову надійде новий циклон зі снігопадами та дощами", — зазначає народний синоптик. Стас Щедрін.

При цьому у неділю, на думку синоптика Ігоря Кібальчича, у західних областях буде переважно без опадів, лише на Поділлі та Буковині вночі та у першій половині дня пройде невеликий сніг, мокрий сніг. Температура повітря вночі -7...-2°С, на Закарпатті та Буковині 0...+3°С. Вдень повітря прогріється до -2...+3°С, на Закарпатті +4...+9°С.

У північній частині країни без опадів. На дорогах ожеледиця. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -10...-5°С, вдень -5...0°С.

У центральних областях пройдуть помірні опади у вигляді мокрого снігу з дощом. Подекуди туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+3°С, удень +1...+6°С.

На півдні України пройдуть помірні, подекуди значні дощі. Можливі тумани. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3…+8 °С, удень +6…+11 °С, у Криму та на півдні Херсонської обл. +13…+18 °С.

У східній частині вночі без істотних опадів, вранці та вдень помірний дощ. Подекуди туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+3°С, удень 0...+5°С.

Погода в Україні в неділю, 20 листопада

Нагадаємо, що на думку начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислава Білика, наприкінці листопада — першій половині грудня країну огорнуть хмари, а повітря стане холоднішим. Тому готуємось зігріватися всіма доступними засобами.