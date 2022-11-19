В Украину спешит новый циклон: где ждать морозов, дождей и снегопадов

В различных регионах страны температура воздуха будет заметно отличаться

Предупрежденные синоптиками о сложных погодных условиях на выходных украинцы успели морально приготовиться к морозам, снегопадам и прочим сюрпризам погоды.

Тем более, что улучшения погоды, похоже, скоро ждать не приходится.

Так, в субботу, 19 ноября, на западе, севере Украины и Винницкой области будет выпадать снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололедица, даже временами вьюги из-за сильного ветра, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

"Температура воздуха продемонстрирует невероятный контраст – от +15+17 градусов на крайнем юге и в Приазовье до -5 градусов в западных областях Украины. В течение дня субботы предусматривается в западных и северных областях -1-6 градусов, в центральных областях +1+8 градусов, на востоке +7+12 градусов, в Приазовье до +15 градусов, в южной части +12+17 градусов. Аж голова – кругом)", — пишет она в Фейсбук.

Конечно, минус пять – не такие уже и "кусачие морозы", но, как показывает опыт, при сильном ветре и снегопадах они могут доставить очень неприятные ощущения.

Киевлян ждут ночные "минусы"

С Натальей Диденко соглашаются и сотрудники Укргидрометцентра.

Прогноз Укргидрометрцентра

К сожалению, ждать улучшения погоды в последний день недели также не стоит: в воскресенье, 20 ноября, в страну нагрянет новый циклон.

"Уже этой ночью в западных и северных обл. ожидаются сильные снегопады, вьюги местами налипания мокрого снега, в Кировоградской и Черкасской обл. … В ночь на 20 ноября к нам снова поступит новый циклон так со снегопадами и дождями", — отмечает народный синоптик Стас Щедрин.

При этом, по мнению синоптика Игоря Кибальчича, в западных областях будет преимущественно без осадков, только на Подолье и Буковине ночью и в первой половине дня пройдёт небольшой снег, мокрый снег. Температура воздуха ночью -7…-2 °С, на Закарпатье и Буковине 0…+3 °С. Днём воздух прогреется до -2…+3 °С, на Закарпатье +4…+9 °С.

В северной части страны без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью -10…-5 °С, днём -5…0 °С.

В центральных областях пройдут умеренные осадки в виде мокрого снега с переходом в дождь. Местами туман. Ветер северо-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 °С, днём +1…+6 °С.

На юге Украины пройдут умеренные, местами значительные дожди. Возможны туманы. Ветер северо-восточный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 °С, днём +6…+11 °С, в Крыму и на юге Херсонской обл. +13…+18 °С.

В восточной части ночью без существенных осадков, утром и днём умеренный дождь. Местами туман. Ветер северо-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 °С, днём 0…+5 °С.

Погода в Украине в воскресенье, 20 ноября

Напомним, что по мнению начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислава Билыка, в конце ноября — первой половине декабря страну окутают облака, а воздух станет холодней. Поэтому готовимся согреваться всеми доступными средствами.