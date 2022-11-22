"Білий" квиток є, можна не хвилюватися? З якою категорією можна виїхати за кордон

Наявність "білого" квитка не завжди звільняє від служби в армії

Через повномасштабне вторгнення російських військ на території України було введено військовий стан та загальну мобілізацію. З цієї причини для чоловіків призовного віку було обмежено виїзд із країни. У DT.UA вирішили розібратися, чи можна виїхати за кордон з "білим" квитком і з якою категорією можуть мобілізувати до лав ЗСУ.

У період дії військового стану виїжджати за кордон заборонено чоловікам віком від 18 до 60 років, за винятком деяких категорій. Наявність "білого" квитка свідчить про наявність захворювання, яке тимчасово чи довічно звільняє чоловіка від служби в армії.

Державна прикордонна служба України зазначає, що виїхати за кордон можуть чоловіки, які мають:

посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік;

висновок військово-лікарської комісії про непридатність.

Отже, виїхати за кордон можуть лише громадяни з військовим квитком, у якому зазначена непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку. Подібні обмеження передбачає категорія "Д".

Категорії "В" та "Г" дають лише тимчасову відстрочку від служби. Якщо вони вказані у військовому квитку, виїхати за кордон не вдасться.

Подібні обмеження не стосуються заборони на в’їзд, в’їхати на територію України можна з будь-якою категорією у воєнний та мирний час.

Раніше повідомлялося, для якої категорії чоловіків держава змінила правила виїзду за кордон.

Також ми писали, за яких умов, окрім мобілізації, Держприкордонслужба не пропускає громадян України за межі країни.