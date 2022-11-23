Звільнено першу електростанцію: у ДТЕК повідомили гарну новину

Потужність СЕС становить 10 МВт.

Трифонівська сонячна електростанція в Херсонській області, де 23 листопада пролунали вибухи, знову перебуває під контролем енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова. Про це розповів директор ДТЕК Дмитро Сахарук в інтерв’ю LIGA.net. Наразі станція готується до запуску.

За словами представника ДТЕК, Трифонівську станцію звільнили від окупантів ще в середині жовтня, проте, незважаючи на це, вона довго знаходилася в сірій зоні. Сьогодні холдинг готовий поновити роботу СЕС.

"Компанія планує оперативно відремонтувати СЕС і за першої ж нагоди почати виробляти електроенергію в енергосистему, що важливо для України в умовах енергетичної кризи та зими", — сказав генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко.

Повідомляється, що сонячна електростанція зможе відновити роботу, як тільки це дозволять військові.

Нагадаємо, що Трифонівська СЕС вийшла з ладу ще на початку окупації Херсонської області. За оцінками фахівців ДТЕК, Росія під час атак по регіону пошкодила близько 10% сонячних панелей.

Трифонівська СЕС – це пілотний проект ДТЕК у сегменті сонячної енергетики. Потужність об’єкту складає 10 МВт, що забезпечують 37 тисяч сонячних панелей. Будівництво електростанції розпочалося у березні та завершилося у липні 2017 року.

Зазначимо, що на тимчасово окупованих росією територіях поки що залишаються Луганська ТЕС, Запорізька ТЕС, а також усі вітрові електростанції ДПЕК.

Раніше ми писали, що у ДТЕК назвали умову для повного блекауту у Києві.