Газовий блекаут: що це таке і чи чекати на нього в Україні

Українські газовики мають певний запас "блакитного палива" у сховищах

Українці, які споживають газ для опалення житла та приготування, будуть забезпечені цією сировиною попри російські обстріли. Хоча країна і готується до найгірших варіантів розвитку подій, директор Асоціації газодобувних компаній Артем Петренко наголошує: газового "блекауту" чекати не потрібно.

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Суспільне". Експерт підкреслив, що навіть при відключеннях електроенергії компанії продовжують працювати, добувають і запасають блакитне паливо, яке потім обов’язково надійде до будинків українців.

За його словами, зараз в Україні достатньо запасів газу, які знаходяться у сховищах під землею. До того ж, їх продовжують поповнювати завдяки активному закачуванню та виробленню. Це відбувається у тих місцях, де безпекова ситуація дозволяє газовикам працювати.

Потреби в електриці фахівці, як і всі довкола, компенсують за допомогою використання генераторів, у тому числі працюючих на дизелі. Поки що для цього є всі можливості.

"Тому всіх заспокою — газ в Україні буде", — додав Артем Петренко, наголосивши, що ця сировина продовжить надходити до споживачів навіть в умовах повного блекауту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як за тривалих відключень світла планує працювати банківська система України.

Також ми ділилися порадами щодо того, що варто тримати в будинку на випадок відсутності електрики та газу.