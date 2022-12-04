Газовый "блэкаут": что это такое и ждать ли его в Украине

Украинские газовщики имеют определенный запас "голубого топлива" в хранилищах

Украинцы, потребляющие газ для отопления жилья и готовки, будут обеспечены этим сырьем несмотря на российские обстрелы. Хотя страна и готовится к худшим вариантам развития событий, директор Ассоциации газодобывающий компаний Артем Петренко подчеркивает: газового "блэкаута" ждать не нужно.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Суспільне". Эксперт подчеркнул, что даже при отключениях электроэнергии компании продолжают работать, добывают и запасают голубое топливо, которые после обязательно поступит в дома украинцев.

По его словам, сейчас в Украине достаточно запасов газа, находящихся в хранилищах под землей. К тому же, их продолжают пополнять благодаря активной закачке и выработке. Это происходит в тех местах, где безопасностная ситуация позволяет газовщикам работать.

Потребности в электричестве специалисты, как и все, компенсируют с помощью использования генераторов, в том числе работающих на дизеле. Пока для этого есть все возможности.

"Поэтому всех успокою — газ в Украине будет", — добавил Артем Петренко, подчеркнув, что это сырье продолжит поступать к потребителям даже в условиях полного блэкаута.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как при длительных отключениях света планирует работать банковская система Украины.

Также мы делились советами насчет того, что стоит держать в доме на случай отсутствия электричества и газа.