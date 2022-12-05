Нічні вибухи, повернення графіків та 100-річчя "Щедрика": 6 новин, які ви могли проспати

Зібрали останні новини, які ви могли пропустити

Ніч на понеділок, 5 грудня, була неспокійною, майже без тривог, але з вибухами. Проте є і приємні новини.

"Телеграф" зібрав коротко все найцікавіше за вечір та ніч, що ви могли пропустити.

Нічні вибухи

Близько опівночі ворог завдав удару ракетами по об‘єктам промислової та енергетичної інфраструктури Запоріжжя. Відомо, що ушкоджень зазнало одне з приватних підприємств. Інформація про збитки та постраждалих уточнюється.

Пізніше вибухи лунали у Кривому Розі без оголошення тривоги. Міський голова Олександр Вілкул підтвердив це та закликав нічого не викладати в мережі.

Пізніше голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко прояснив, що три ракети ударили по промисловому підприємству у Кривому Розі, під завалами загинув один працівник, ще троє постраждали та ушпиталені у стані середньої важкості.

Повертаємося до графіків!

З 5 грудня Україна повертається до графіків стабілізаційних відключень, — зокрема це стосується Київської, Дніпропетровської, Донецької та Одеської області, де після обстрілу 23 листопада були екстрені відключення.

"Однак ситуація в енергосистемі залишається складною. Тому просимо з розумінням ставитися до можливих відхилень, які можуть виникати для балансування енергетичної системи України", — повідомляють в ДТЕК.

путін — варвар

"путін намагається використати зиму як зброю, вимкнути світло та опалення, занурити українців у пітьму та холод саме напередодні зимових місяців. Це — справжнє варварство", — так в інтерв'ю CNN заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Німеччина чекає українців

Німеччина очікує "нову хвилю" українських біженців вже найближчим часом на фоні обстрілів росії по енергетичній інфраструктурі України, бо через морози багато людей можуть наважитися виїхати з країни, — заявив посол Німеччини в Британії Мігель Бергер.

"Бавовна" на росії

Ввечері 4 грудня вибух газу стався в будинку у Нижньовартівську, там загинуло шість осіб, ще 15 постраждали. Причина інциденту, — розгерметизація балону.

Зранку ще один вибух газу пролунав на вулиці Кузнєцова у місті Ярославль, там впав дах, одна людина постраждала.

"Щедрику" — сто років!

В неділю "Щедрик" Миколи Леонтовича знову пролунав у стінах легендарного Карнегі Холл у Нью-Йорку, — до того саме там рівно 100 років тому він лунав вперше. Наразі "Carol of the Bells" є необхідним атрибутом Різдва для сотень мільйонів людей у США та всьому світі.

Перед багатотисячною аудиторією виступили український дитячий хор "Щедрик" з Києва, український хор "Думка" з Нью-Йорка, хор "Трініті Вол-Стріт". Також з промовами про важливість "Щедрика" виступили президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська.

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