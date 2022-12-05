Ночные взрывы, возвращение графиков и 100-летие "Щедрика": 6 новостей, которые вы могли проспать

Собрали последние новости, которые вы могли пропустить

Ночь на понедельник, 5 декабря, была беспокойной, — почти без тревог, но со взрывами. Однако есть и приятные новости.

"Телеграф" собрал коротко все самое интересное за вечер и ночь, что вы могли пропустить.

Ночные взрывы

Около полуночи враг нанес удар ракетами по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры Запорожья. Известно, что повреждения получило одно из частных предприятий. Информация об ущербе и пострадавших уточняется.

Позже взрывы раздавались в Кривом Роге без объявления тревоги. Мэр Александр Вилкул подтвердил это и призвал ничего не публиковать в сети.

Позже глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко прояснил, что три ракеты ударили по промышленному предприятию в Кривом Роге, под завалами погиб один работник, еще трое пострадали и госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Возвращаемся к графикам!

С 5 декабря Украина возвращается к графикам стабилизационных отключений, в частности, это касается Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской области, где после обстрела 23 ноября были экстренные отключения.

"Однако ситуация в энергосистеме остается сложной. Поэтому просим с пониманием относиться к возможным отклонениям, которые могут возникать для балансировки энергетической системы Украины", — сообщают в ДТЭК.

путин — варвар

"Путин пытается использовать зиму как оружие, выключить свет и отопление, погрузить украинцев во тьму и холод именно в преддверии зимних месяцев. Это — настоящее варварство", — так в интервью CNN заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Германия ждет украинцев

Германия ожидает "новую волну" украинских беженцев уже в ближайшее время на фоне обстрелов россии по энергетической инфраструктуре Украины, потому что из-за морозов многие могут решиться уехать из страны, — заявил посол Германии в Британии Мигель Бергер.

"Бавовна" на россии

Вечером 4 декабря взрыв газа произошел в доме в Нижневартовске, там погибли шесть человек, еще 15 пострадали. Причина инцидента — разгерметизация баллона.

Утром еще один взрыв газа прогремел на улице Кузнецова в городе Ярославль, там упала крыша, один человек пострадал.

"Щедрику" — сто лет!

В воскресенье "Щедрик" Николая Леонтовича снова раздался в стенах легендарного Карнеги Холл в Нью-Йорке, — там же ровно 100 лет назад он звучал впервые. Сейчас Carol of the Bells является необходимым атрибутом Рождества для сотен миллионов людей в США и всем мире.

Перед многотысячной аудиторией выступили украинский детский хор "Щедрик" из Киева, украинский хор "Думка" из Нью-Йорка, хор "Тринити Уол-Стрит". Также с речами о важности "Щедрика" выступили президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская.

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