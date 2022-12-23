Пускають коропа у ванну і ходять у фаст-фуд. Які дивні різдвяні традиції існують у світі

Вірте чи ні, але це справжні традиції

Вже цими вихідними українці, які надають перевагу григоріанському календарю, святкуватимуть Різдво 25 грудня. Якщо з українськими традиціями все ясно, то за кордоном святковий настрій можуть створювати досить неочікувані речі. Наприклад, похід родиною до ресторану фаст-фуду чи запускання коропа у ванну.

"Телеграф" зібрав найнеочікуваніші звичаї на Різдво, яких дотримуються у світі.

У Польщі пускали коропа поплавати у ванну

У Польщі традиція запускати коропа у ванну стала жартом на кшталт миски олів’є в Україні (тобто, більшість відмовилася, але для когось це досі не жарт). Справа у тому, що традиційною стравою на Святвечір у Польщі, серед вареників, борщу без м’яса та іншого, є риба. Так сталося, що за часів ПНР, коли при владі були комуністи, перевагу надавали саме коропу, передає польський Newsweek.

Метод масового вирощування сприяв використанню риби в комуністичній машині, а рибальський флот, знищений війною, був непотрібним. Короп став важливою політичною зброєю.

Забезпечити постійне постачання магазинів Centrala Rybna на практиці виявилося нереальним, тому було вигадано гасло "Короп на кожному різдвяному столі в Польщі". Громадяни через відсутність будь-якої перспективи насолоджувалися можливістю купити рибу перед Різдвом.

Звідси пішла традиція — приносити додому живу рибу (іншої просто не було). Минуло кілька десятиліть, і сьогодні більшість поляків не можуть уявити Святвечір без коропа.

Японці сплутали Сандерса із Сантою та ходять у KFC

У Японії існує звичай влаштовувати традиційну різдвяну вечерю у ресторанах фаст-фуду, замовляючи смажену курку. Це сталося у 1974 році завдяки маркетинговій кампанії, яка переконує місцевих жителів, що смажена курка є традиційним американським святковим атрибутом.

Окрім того, статуї символу фаст-фуду, сивочолого полковника Сандерса, на Різдво у Японії перевдягають у костюми Санта Клауса. А курка подається в спеціальній святковій упаковці.

Попит такий, що створено онлайн-сервіс: замовте свій різдвяний сімейний бакет заздалегідь і доставте його.

Норвежці ховають віники

Норвежці вірять, що Святвечір збігається з приходом злих духів і відьом. Тоді цілком логічно, що норвезькі домогосподарі ховають усі свої віники у шафи перед сном. Вони вірять, що якщо їх не сховати, відьми позичать мітли кататися по країні.

Зрештою, ніщо не зіпсує Різдво швидше, ніж знайти свою мітлу в шматках біля підніжжя дерева, розбитого якоюсь веселою відьмою.

У Мексиці на Різдво влаштовують парад

По всій Мексиці члени Церкви влаштовують вистави (пасторели), щоб переказати різдвяну історію. Мексиканське Різдво починається на початку грудня з релігійного маршу — Las Posadas, який відтворює подорож Марії та Йосипа.

Яскраві червоні квіти використовуються у святкових композиціях для прикраси по всій країні.

Фіни шукають горіх у рисовій каші

У різдвяний ранок фінські родини традиційно їдять кашу з рису та молока, заправлену корицею, молоком або маслом. Той, хто знайде мигдаль у своїй тарілці, перемагає.

Але деякі сім’ї обманюють і ховають кілька горішків мигдалю, щоб діти не засмучувалися.

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