Пускают карпа в ванную и ходят в фаст-фуд. Какие странные рождественские традиции существуют в мире

Верьте или нет, но это настоящие традиции

Уже в эти выходные украинцы, предпочитающие григорианский календарь, будут праздновать Рождество 25 декабря. Если с украинскими традициями все ясно, то за границей праздничное настроение могут создавать достаточно неожиданные вещи. Например, поход семьей в ресторан фаст-фуда или запуск карпа в ванную.

"Телеграф" собрал самые неожиданные обычаи на Рождество, соблюдаемые в мире.

В Польше пускали карпа поплавать в ванную

В Польше традиция запускать карпа в ванную стала шуткой вроде миски оливье в Украине (т.е. большинство отказалось, но для кого-то это до сих пор не шутка). Дело в том, что традиционным блюдом на сочельник в Польше, среди вареников, борща без мяса и прочего, есть рыба. Так случилось, что во времена ПНР, когда у власти были коммунисты, предпочтение отдавали именно карпу, передает польский Newsweek.

Метод массового выращивания способствовал использованию рыбы в коммунистической машине, а рыболовный флот, уничтоженный войной, был не нужен. Карп стал важным политическим оружием.

Обеспечить постоянные поставки магазинов Centrala Rybna на практике оказалось нереальным, поэтому был придуман лозунг "Карп на каждом рождественском столе в Польше". Граждане из-за отсутствия какой-либо перспективы наслаждались возможностью купить рыбу перед Рождеством.

Отсюда пошла традиция – приносить домой живую рыбу (другой просто не было). Прошло несколько десятилетий, и сегодня большинство поляков не могут представить Сочельник без карпа.

Японцы спутали Сандерса с Сантой и ходят в KFC

В Японии существует обычай устраивать традиционный рождественский ужин в ресторанах фаст-фуда, заказывая жареную курицу. Это произошло в 1974 году благодаря маркетинговой кампании, убеждающей местных жителей, что жареная курица является традиционным американским праздничным атрибутом.

Кроме того, статуи символа фаст-фуда, седовласого полковника Сандерса, на Рождество в Японии переодевают в костюмы Санта Клауса. А курица подается в специальной праздничной упаковке.

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Норвежцы прячут веники

Норвежцы верят, что Сочельник совпадает с приходом злых духов и ведьм. Тогда вполне логично, что норвежские домохозяева прячут все свои веники у шкафа перед сном. Они верят, что если их не скрыть, ведьмы одолжат метлы кататься по стране.

В конце концов ничто не испортит Рождество быстрее, чем найти свою метлу в кусках у подножия дерева, разбитого какой-то веселой ведьмой.

В Мексике на Рождество устраивают парад

По всей Мексике члены Церкви устраивают представления (пасторели), чтобы пересказать рождественскую историю. Мексиканское Рождество начинается в начале декабря с религиозного марша — Las Posadas, воссоздающего путешествие Марии и Иосифа.

Яркие красные цветы используются в праздничных композициях для украшения по всей стране.

Финны ищут орех в рисовой каше

В рождественское утро финские семьи традиционно едят кашу из риса и молока, заправленную корицей, молоком или маслом. Тот, кто найдет миндаль в своей тарелке, побеждает.

Но некоторые семьи обманывают и хоронят несколько орешков миндаля, чтобы дети не расстраивались.

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