"Бавовна" в Криму, брехня для путіна і "два стільці" для Пекіну: новини, які ви могли проспати

Пропустити неможливо: Китай вкотре ухиляється від засуджень дій росії, а в окупованому Криму звучать вибухи

Субота, 24 лютого, будучи передднем католицького Різдва, обіцяє бути вельми насиченим на події днем. На це натякає і наявність значної кількості нічних новин, котрі стосуються важливих подій в Україні та світі.

"Телеграф" оформив спеціальну підбірку найбільш цікавих меседжів, які ви могли пропустити за час сну. Незначний і приємний спойлер — без "бавовни" не обійшлося!

Нічні вибухи

У ніч на 24 грудня росіяни атакували кілька регіонів України. Зокрема, повідомлялося про вибухи у Запоріжжі та на Дніпропетровщині (Нікопольський район). Утім, ЗСУ без відповіді ворога не лишили — місцеві пабліки повідомляли про "бавовну" на тимчасово окупованих територіях: у Новій Каховці, що у Херсонській області, та на півострові Крим. Останні вибухи, до речі, пролунали неподалік місцевої нафтобази.

путін нічого насправді не знає про війну

The Wall Street Journal у своєму розслідуванні повідомляє, що російський диктатор володимир путін регулярно отримує спотворені зведення про війну в Україні. Його оточення настільки переживає за власний добробут через ймовірні погані новини, що фільтрує всі дані, які потрапляють до рук лідера Кремля. Перевіряють інформацію представники ФСБ, Радбезу рф і особисто очільник цього відомства микола патрушев.

Російське вторгнення змушує Китай "обирати між друзями"

У "дуже складному становищі" знаходиться нині офіційний Пекін, на якого серйозно вплинуло повномасштабне вторгнення рф до України. Про це заявив новий посол КНР у Євросоюзі Фу Цун.

"Ми отримуємо побічні збитки від цієї кризи, — підкреслив дипломат. — І росія, і Украна є гарними друзями, тому ми не хочем обирати між друзями. Це відправна точка нашої позиції".

При цьому війну Фу Цун називає на російський манер — "спецоперацією".

Масштабна пожежа у Кемерово

У російському Кемерово масштабно горів будинок для людей похилого віку. Внаслідок трагедії загинуло 20 осіб. Більшість тіл знайшли вже під завалами після завершення ліквідації вогню.

Засилля катівень

На окупованих територіях України може знаходитися понад 54 російських катівень. За час повномасштабного вторгнення прокуратурою було офіційно зафіксовано 5079 факти катувань та інших знущань над українцями. Про це повідомляє Центр прав людини ZMINA.

Ситуація в морі

За останніми даними оперативного командування "Південь", в акваторії Чорного моря перебуває щонайменше три носія крилатих ракет. На їхніх бортах сумарно знаходиться близько 20 "Калібрів".

Більше інформації про те, що відбувається в суботу, ви зможете дізнатися з нашого текстового онлайну: Війна — день 304: ворог зазнає втрат і посилює репресії на тимчасово окупованих територіях