Війна — день 307: просування ЗСУ на Луганщині, важка ситуація під Бахмутом

Оперативно про головне 27 грудня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває вже 307 днів. У країні поступово відновлюють подачу електроенергії, проте ще існують значні проблеми. Тим часом на фронті ситуація залишається важкою: якщо на Луганщині в районі Кремінної українські війська поступово просуваються вперед і, за деякими даними, вже вийшли на околиці населеного пункту, то на Донеччині в районі Бахмута ситуація залишається важкою, оскільки окупанти не припиняють своїх атак на позиції ЗСУ.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 27 грудня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Вибухи пролунали у Запоріжжі, пишуть місцеві пабліки.

Станом на вечір понеділка, 25 грудня, близько 9 млн людей в Україні відключено від електроенергії, сказав у відеозверненні президент Володимир Зеленський.

З даними за 24 грудня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 304: ворог зазнає втрат і посилює репресії на тимчасово окупованих територіях

Про те, що відбувалося 25 грудня, можна дізнатися у матеріалі: Війна — день 305: росіяни масово гинуть під Бахмутом і готують новий ракетний удар

Інформація за 26 грудня доступна у зведенні: Війна — день 306: "бавовна" під Саратовом та нові прогнози Буданова.