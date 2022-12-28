Компенсація військовим за неотримане майно: хто та як може отримати в Україні

Для отримання компенсації потрібна низка довідок

У зв’язку з російським повномасштабним вторгненням в Україні продовжує діяти військовий стан та загальна мобілізація, під час якої військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років підпадають під заклик. При вступі на службу військового мають забезпечити речами та майном. Якщо все необхідне не отримує, то має право на грошову компенсацію.

Як розповіли експерти з "Юридичної сотні", у такому разі військові мають право на компенсацію.

Хто може розраховувати на компенсацію

За словами фахівців, така компенсація можлива для офіцерів, старшин, рядових та сержантів. Вона виплачується після:

звільнення зі служби;

загибелі чи смерті військового;

переведення військового на інші військові формування,

Держспецзв’язку, інші органи спецпризначення для подальшого проходження військової служби за винятком зі списків особового складу військової частини.

Що необхідно для отримання компенсації

Щоб отримати компенсацію, військовому під час звільнення зі служби або переведення в інше формування потрібно отримати довідку про вартість речового майна.

"Ця довідка видається речовою службою військової частини виходячи із закупівельної вартості майна, розрахованої станом на 1 січня поточного року. Форму довідки затверджено постановою Кабміну №178 від 16 березня 2016 року", – пояснили юристи.

Далі необхідно звернутися до командира військової частини з рапортом про компенсацію за отримане майно речей разом з оригіналом довідки про його вартість. У наказі командира вказується розмір компенсації з довідки про вартість речового майна. З наказу виплачується компенсація.

Також, за словами експертів, у разі загибелі чи смерті військового компенсацію рівними частинами отримують члени його сім’ї та утриманці, коло яких визначено Сімейним кодексом України та Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених із військової служби та деяких інших осіб".

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