Компенсация военным за неполученное имущество: кто и как может получить в Украине

Для получения компенсации нужен ряд справок

В связи с российским полномасштабным вторжением в Украине продолжает действовать военное положение и общая мобилизация, во время которой военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет подпадают под призыв. При поступлении на службу военного должны обеспечить вещами и имуществом. Если все необходимое он не получает, то имеет право на денежную компенсацию.

Как рассказали эксперты из "Юридической сотни", в таком случае военные имеют право на компенсацию.

Кто может рассчитывать на компенсацию

По словам специалистов, такая компенсация возможна для офицеров, старшин, рядовых и сержантов. Она выплачивается после:

увольнение со службы;

гибели или смерти военного;

перевод военного в другие военные формирования,

Госспецсвязи, другие органы спецназначения для дальнейшего прохождения военной службы с исключением из списков личного состава воинской части.

Что необходимо для получения компенсации

Чтобы получить компенсацию, военному при увольнении со службы или переводе в другое формирование нужно получить справку о стоимости вещевого имущества.

"Эта справка кажется вещной службой воинской части исходя из закупочной стоимости имущества, рассчитанной по состоянию на 1 января текущего года. Форма справки утверждена постановлением Кабмина №178 от 16 марта 2016 года", – объяснили юристы.

Далее необходимо обратиться к командиру воинской части с рапортом о компенсации за полученное вещное имущество вместе с оригиналом справки о его стоимости. В приказе командира указывается размер компенсации из справки стоимость вещного имущества. На основании приказа выплачивается компенсация.

Также, по словам экспертов, в случае гибели или смерти военного компенсацию равными частями получают члены его семьи и иждивенцы, круг которых определен Семейным кодексом Украины и Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц".

Напомним, ранее мы писали о том, в каких случаях можно не приходить по повестке в военкомат.

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