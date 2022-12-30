Без морозів нікуди: синоптики розповіли, коли можна чекати на похолодання

Перші дні нового року будуть "спекотними"

Незважаючи на загрозу затоплення однієї з областей України до Нового року, поки що, схоже, катаклізмів можна буде уникнути.

Так, згідно прогнозу синоптика Наталії Діденко, дощі у п’ятницю, 30 грудня, пройдуть у західних областях, а надвечір дійдуть до Вінницької, Житомирської та Київської (Волині в цьому переліку немає). На решті території – без істотних опадів.

При цьому у більшості областей України температура повітря встановиться на показниках +3+9 градусів, на сході та північному сході +1+5 градусів.

31 грудня погода не зазнає особливих змін.

А 1 січня, вважає синоптик, температура повітря навіть підвищиться: протягом дня буде +7+12 градусів, на заході до +14 градусів. Свіжий – у східній частині, але також без морозу, вдень +5+9 градусів. Але таке підвищення не повинно призвести до паводків та розливів річок, оскільки суттєвих опадів у перший день року не очікується.

Але без морозів цієї зими, звісно, не обійдеться.

Вони будуть ближче до Хрещення. Про це розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

"У нас не може бути місяць чи два тепло. Все одно якісь періоди холодної погоди будуть. Швидше за все, це буде десь кінець січня чи після 15 січня. Якщо не на Різдво, то на Водохреща має бути і сніг, і мороз ", — зазначила Голеня.

Попередні розрахунки синоптиків кажуть, що на початку січня може бути незначне похолодання. 5-7 січня нічні температури у Києві можуть впасти до 5 градусів морозу.

За словами співробітниці Укргідрометцентру, навіть у найтеплішому січні 2007 року після 20 числа відбулося різке зниження температури до -16-20 градусів, а на північному сході — до -23 градусів. Цього року "може бути щось подібне".

Водночас після аномально теплої зими, яка принесе Україні дощі та незначні морози, не варто чекати різкого потепління – весна, згідно з 30-річним прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, буде прохолодною та навіть морозною.