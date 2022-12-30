Без морозов никуда: синоптики рассказали, когда можно ждать похолодания

Первые дни нового года будут "жаркими"

Несмотря на угрозу затопления одной из областей Украины к Новому году, пока что, похоже, катаклизмов можно будет избежать.

Так, согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, дожди в пятницу, 30 декабря, пройдут в западных областях, а к вечеру дойдут до Винницкой, Житомирской и Киевской (Волыни в этом перечне нет). На остальной территории — без существенных осадков.

При этом в большинстве областей Украины температура воздуха установится на показателях +3+9 градусов, на востоке и северо-востоке +1+5 градусов.

31-го декабря погода не претерпевает особых изменений.

А 1-го января, считает синоптик, температура воздуха даже повысится: в течение дня будет +7+12 градусов, на западе до +14 градусов. Свежее – в восточной части, но также без мороза, днем +5+9 градусов. Но такое повышение не должно привести к паводкам и разливам рек, так как существенных осадков в первый день года не ожидается.

Но без морозов этой зимой, конечно, не обойдется.

Они будут ближе к Крещению. Об этом рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

"У нас не может быть месяц или два тепло. Все равно какие-то периоды холодной погоды будут. Скорее всего, это будет где-то конец января или после 15 января. Если не на Рождество, то на Крещение должен быть и снег, и мороз", — отметила Голеня.

Предварительные расчеты синоптиков говорят, что в начале января может быть незначительное похолодание. 5-7 января ночные температуры в Киеве могут упасть до 5 градусов мороза.

По словам сотрудницы Укргидрометцентра, даже в самом теплом январе 2007 года после 20-го числа произошло резкое понижение температуры до -16-20 градусов, а на северо-востоке — до -23 градусов. В этом году "может быть нечто подобное".

В то же время после аномально теплой зимы, которая принесет Украине дожди и незначительные морозы, не стоит ждать резкого потепления – весна, согласно 30-летнему предсказанию народного синоптика Леонида Горбаня, будет прохладной и даже морозной.