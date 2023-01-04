Арестович пояснив, чому картинки з "тілами росіян" — це погано

Арестович висловив думку про гучний мем в українському сегменті інтернету

Радник Офісу президента Олексій Арестович закликав українців зупинити мем, який почав швидко розвиватися в мережі, коли користувачі за допомогою графічного редактора писали тілами росіян різні фрази і викладали ними картинки.

У своєму офіційному Telegram-каналі Арестович заявив, що людьми, які беруть у цьому участь, нібито рухає великий ступінь "озвіріння" та "бажання розділити з натовпом задоволення". А все вищесказане він назвав ознаками особистої слабкості та дурості.

"Спроба зрівнятися у ступені озвіріння з ворогами — означає програш ворогам. Д — дурість. Нездатність утриматися від того, щоб розділити настрої натовпу, означає С — слабкість ", — каже Арестович.

Радник ОП вважає, що на війні такі люди помирають першими, насамперед із моральної точки зору.

"Усі старі солдати знають — знущатися з мертвих = померти. Причому, погано померти. Але фізична смерть ще нічого. Смерть живцем — ось справжній подарунок слабким і дурним", — заявив Арестович.

Він підкреслив, що під час військових дій "карма дуже щільна", а громадяни, які займаються створенням таких мемів, навіть не можуть собі уявити, "що намотали собі на голову цією "веселістю"".

"Не можна знущатися з мертвих. Не можна живитися некротичною енергією. У жодному варіанті", — висловив думку Арестович.

Варто зазначити, що дехто не став прислухатися до думки радника, а навіть почав відповідати у властивій мему манері.

Одна з відповідей Арестовичу

При цьому багато хто виступив на захист радника ОП і підтримав його думку.

Нагадаємо, що перед мемом з тілами російських окупантів мережу захльостували меми з "новорічним вагнерівцем". І навіть після масованих обстрілів українці не втрачали почуття гумору, а навпаки, завдяки йому повертали собі позитивний настрій.