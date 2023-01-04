Арестович объяснил, почему картинки с "телами россиян" - это плохо

Арестович высказал мнение о нашумевшем в украинском сегменте интернета меме

Советник Офиса президента Алексей Арестович привал украинцев остановить мем, который начал стремительно развиваться в сети, когда пользователи с помощью графического редактора писали телами россиян различные фразы и выкладывали ими картинки.

В своем официальном Telegram-канале Арестович заявил, что участвующими в этом людьми якобы движет большая степень "озверения" и "желание разделить с толпой удовольствие". А все вышесказанное он назвал признаками личной слабости и глупости.

"Попытка уровняться в степени озверения с врагами — означает проигрыш врагам. Г — глупость. Неспособность удержаться от того, чтобы разделить настроения толпы, означает С — слабость", — говорит Арестович.

Советник ОП считает, что на войне такие люди умирают первыми, прежде всего с моральной точки зрения.

"Все старые солдаты знают — издеваться над мертвыми = умереть. Причём, плохо умереть. Но физическая смерть ещё ничего. Смерть заживо — вот истинный подарок слабым и глупым", — заявил Арестович.

Он подчеркнул, что во время военных действий "карма очень плотная", а граждане, которые занимаются созданием таких мемов, даже не могут себе представить, "что намотали себе на голову этим "весельем"".

"Нельзя издеваться над мертвыми. Нельзя питаться некротической энергией. Ни в каком варианте", — выразил мнение Арестович.

Стоит отметить, что некоторые не стали прислушиваться к мнению советника, а даже начали отвечать, в свойственной мему манере.

Один из ответов Арестовичу

При этом, многие выступили в защиту советника ОП и поддержали его мнение.

Напомним, что перед мемом с телами российских оккупантов сеть захлестывали мемы с "новогодним вагнеровцем". И даже после массированных обстрелов украинцы не лишались чувства юмора, а наоборот, благодаря ему возвращали себе позитивный настрой.