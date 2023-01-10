Повітря з Африки все ближче: коли чекати +10 градусів тепла

Тепло прийде в Україну надовго

Згідно з прогнозами синоптиків, територія України дедалі більше наповнюється теплом.

До думок колег приєднався навіть народний синоптик Станіслав Щедрін.

"Знову весна серед зими. З 13 січня до більшої частини Європи почнуть надходити аномально теплі повітряні маси з Африки, тож і в Україні знову очікується аномальне потепління до +8+10 градусів ", — написав він у соціальній мережі.

Але до "справжнього тепла" ще потрібно дожити, а майбутні дні будуть непростими, повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, 10-11 січня у західних, Вінницькій та більшості північних областей, а 12 січня на Закарпатті та крайньому півдні країни можливі мокрий сніг та дощ, місцями ожеледиця.

13 січня у північних, центральних областях та у Карпатах невеликий сніг, у південних областях та Закарпатті мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів.

Але вже у вихідні в Україні справді буде тепло.

Про це свідчать прогнози сайтів "Погодник" та "Метеопрог".

Тому головне зараз — пережити пару днів, а там вже недалеко і до "весни у лютому".