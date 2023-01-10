Воздух из Африки все ближе: когда ждать +10 градусов тепла

Тепло придет в Украину надолго

В соответствии с прогнозами синоптиков, территория Украины все больше наполняется теплом.

К мнениям коллег присоединился даже народный синоптик Станислав Щедрин.

"Снова весна среди зимы. С 13 января в большую часть Европы начнут поступать аномально теплые воздушные массы из Африки, поэтому и в Украине снова ожидается аномальное потепление до +8+10 градусов", — написал он в социальной сети.

Но до "настоящего тепла" еще нужно дожить, а предстоящие дни будут непростыми, сообщили в Укргидрометцентре.

Так, 10-11 января в западных, Винницкой и большинстве северных областей, а 12 января в Закарпатье и крайнем юге страны возможны мокрый снег и дождь, местами гололедица.

13 января в северных, центральных областях и в Карпатах небольшой снег, в южных областях и Закарпатье мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков.

Но уже на выходных в Украине действительно будет тепло.

Об этом свидетельствуют прогнозы сайтов "Погодник" и "Метеопрог".

Поэтому главное сейчас – пережить пару деньков, а там уже недалеко и до "весны в феврале".