Анна та Артем проти Мантикори і Нектарія: з'явився список імен, якими українці називали дітей у 2022 році

Не в останню чергу на вибір імені для новонародженого українця чи українки вплинула повномасштабна війна

Минулий 2022 рік став справжнім випробуванням для багатьох українських батьків. Та життя не стоїть на місці, і допоки частина наших співгромадян прийняла рішення виїхати із чадами за кордон, інші давали нове життя на території рідної держави. У Міністерстві юстиції вже проаналізували статистику народжуваності за друге півріччя 2022-го і назвали найпопулярніші та найбільш екзотичні імена, які були обрані для маленьких українців.

Про це повідомляє пресслужба відомства на офіційній сторінці у Facebook. Слід зазначити, що більшість громадян усе ж тяжіють до більш "традиційних" для нашої країни імен, хоча і без рідковживаних та незвичайних варіантів не обходиться.

Отож, дівчаток найчастіше у другому півріччі минулого року називали Аннами, Анастасіями, Вероніками, Софіями, Олександрами, Маріями, Вікторіями, Міланами, Соломіями, Варварами та Євами.

Є певна "повторюваність" і серед хлопчиків. Найбільшу популярність тут здобули імена Артем, Дмитро, Іван, Максим, Михайло, Данило, Владислав, Олександр та Андрій.

Як уже зазначалося, обирали українці своїм крихіткам і не зовсім звичні для нашого регіону імена. Деякі з них безпосередньо пов'язані із повномасштабною війною — зокрема, дівчачі Мрія та Джавеліна і чоловіче Іскандер.

Також у переліку неординарних знаходяться такі імена:

дівчачі: Авіталь-Азаліна, Сладіслава, Луна, Мантикора, Русаліна, Юнія, Мер'єла, Квіта, Ніколоз, Ульпана;

чоловічі: Марс, Сармат, Саркіс, Ларс, Стиліан, Нікодим, Нектарій, Велеслав, Воліслав, Світозар, Калеп, Х'юго, Ахілес, Нимрод.

Варто зазначити, що народження нових українців — дуже радісна подія не тільки для конкретної родини, а й держави загалом, адже через війну ми наразі переживаємо одну із найбільших міграційних криз за останні десятиліття. При цьому Україні все одно передрікають значне падіння народжуваності. Не виключено, що до 2030 року загальна кількість українських громадян може скоротитися до 35 мільйонів.