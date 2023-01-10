Анна и Артем против Мантикоры и Нектария: появился список имен, которыми украинцы называли детей в 2022 году

Не в последнюю очередь на выбор имени новорожденного украинца или украинки повлияла полномасштабная война

Прошлый 2022 стал настоящим испытанием для многих украинских родителей. Но жизнь не стоит на месте, и пока часть наших сограждан приняла решение уехать с чадами за границу, другие давали новую жизнь на территории родного государства. В Министерстве юстиции уже проанализировали статистику рождаемости за второе полугодие 2022-го и назвали самые популярные и экзотические имена, которые были избраны для маленьких украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства на официальной странице в Facebook. Следует отметить, что большинство граждан все же тяготеют к более "традиционным" для нашей страны именам, хотя и без редкоиспользуемых и необычных вариантов не обходится.

Девочек чаще всего во втором полугодии прошлого года называли Аннами, Анастасиями, Верониками, Софиями, Александрами, Мариями, Викториями, Миланами, Соломиями, Варварами и Евами.

Есть определенная "повторяемость" и среди мальчиков. Наибольшую популярность здесь получили имена Артем, Дмитрий, Иван, Максим, Михаил, Даниил, Владислав, Александр и Андрей.

Как уже отмечалось, выбирали украинцы своим крохам и не совсем привычны для нашего региона имена. Некоторые из них напрямую связаны с полномасштабной войной — в частности, девичьи Мрия и Джавелина и мужское Искандер.

Также в перечне неординарных находятся следующие имена:

девчачьи: Авиталь-Азалина, Сладислава, Луна, Мантикора, Русалина, Юния, Мерьела, Квита, Николоз, Ульпана;

мужские: Марс, Сармат, Саркис, Ларс, Стилиан, Никодим, Нектарий, Велеслав, Волислав, Свитозар, Калеп, Хьюго, Ахиллес, Нимрод.

Стоит отметить, что рождение новых украинцев очень радостное событие не только для конкретной семьи, но и государства в целом, ведь в результате мы сейчас переживаем один из крупнейших миграционных кризисов за последние десятилетия. При этом Украине все равно предрекают значительное падение рождаемости. Не исключено, что к 2030 году общая численность украинских граждан может сократиться до 35 миллионов.