Можлива загроза від дронів-камікадзе: синоптики розповіли про погоду на вихідні

У частині областей оголошується I рівень небезпеки, жовтий

В Україні продовжують справно працювати "температурні гойдалки", які цими вихідними "хитнуться" у бік тепла.

"Період досить холодної погоди, який протримався в Україні близько тижня підходить до свого завершення. Вплив арктичного антициклону з кожним днем стає все менш помітним: середні добові температури поступово підвищуються, побільшало хмарності і місцями спостерігаються невеликі опади, що мрячать переважно у вигляді мряки та снігових зерен", — пише синоптик Ігор Кібальчич.

"Хрещенських морозів" не буде, а температура повітря в Україні досягне показників +7+11 градусів, а на крайньому півдні і зовсім +15 градусів ", погоджується з ним синоптик Наталія Діденко.

У суботу протягом дня, на її думку, температура повітря становитиме 0+3 градуси, на заході України та в Криму +3+8 градусів, на північному сході (Сумщина, Харківщина, Луганщина, Полтавщина) від 2 морозу до 1 тепла. Опади завтра – хіба що дощ на заході, у Карпатах із мокрим снігом. У Києві 14 січня без дощу, без снігу.

Прогноз Наталії Діденки підтверджують в Укргідрометцентрі.

Також синоптики попереджають про те, що в більшості західних, центральних, південних областях та в Криму вночі та вранці туман, видимість 200-500 м. Тому оголошується І рівень небезпеки, жовтий.

"Такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", — попереджають фахівці.

У той же час деякі читачі вважають, що туман за малої видимості можуть сприяти "візитам" злісних путінських птахів.

Завтра, 15 січня, невеликий сніг, на думку Ігоря Кібальчича, очікується у східній частині України, вдень також розпочнуться опади переважно у вигляді дощу на крайньому заході країни. На решті території без істотних опадів. У центральних та південних областях тумани, видимість місцями буде знижена до 200 – 500 метрів. Температура повітря в нічний час становитиме -5...0 °С, у західних областях -2...+3 °С; вдень максимальні значення температури досягнуть -2…+3°С, у Криму та на крайньому заході до +5°С.

Надалі, вважають експерти з сайту "Погодник", "гойдалки" триватимуть.

Такий прогноз підтримують і на сайті GisMeteo.

Водночас на сайті Метеопрогу впевнені, що "мінусів" вдасться уникнути.

Зазначимо, що такий розвиток метеоситуації цілком збігається з думкою народного синоптика Володимира Деркача про те, що з середини лютого очікується повільне, але впевнене потепління.