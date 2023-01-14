Возможна угроза от дронов-камикадзе: синоптики рассказали о погоде на выходных

В части областей объявляется I уровень опасности, желтый

В Украине продолжают исправно работать "температурные качели", которые на этих выходных "качнутся" в сторону тепла.

"Период довольно холодной погоды, который продержался в Украине около недели подходит к своему завершению. Влияние арктического антициклона с каждым днём становится всё менее заметным: средние суточные температуры постепенно повышаются, стало больше облачности и местами наблюдаются небольшие моросящие осадки преимущественно в виде мороси и снежных зёрен", — пишет синоптик Игорь Кибальчич.

"Крещенских морозов" не будет, а температура воздуха в Украине достигнет показателей +7+11 градусов, а на крайнем юге и вовсе +15 градусов", соглашается с ним синоптик Наталья Диденко.

В субботу в течение дня, по ее мнению, температура воздуха будет составлять 0+3 градуса, на западе Украины и в Крыму +3+8 градусов, на северо-востоке (Сумщина, Харьковщина, Луганщина, Полтавщина) от 2 мороза до 1 тепла. Осадки завтра – разве что дождь на западе, в Карпатах с мокрым снегом. В Киеве 14 января без дождя, без снега.

Прогноз Натальи Диденко подтверждают в Укргидрометцентре.

Также синоптики предупреждают о том, что в большинстве западных, центральных, южных областях и в Крыму ночью и утром туман, видимость 200-500 м. Поэтому объявляется I уровень опасности, желтый.

"Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — предупреждают специалисты.

В то же время некоторые читатели считают, что туман при малой видимости могут способствовать "визитам" злобных путинских птиц.

Завтра, 15 января, небольшой снег, по мнению Игоря Кибальчича, ожидается в восточной части Украины, днём также начнутся осадки преимущественно в виде дождя на крайнем западе страны. На остальной территории без существенных осадков. В центральных и южных областях туманы, видимость местами будет снижена до 200 – 500 метров. Температура воздуха в ночное время составит -5…0 °С, в западных областях -2…+3 °С; днём максимальные значения температуры достигнут -2…+3 °С, в Крыму и на крайнем западе до +5 °С.

В дальнейшем, считают эксперты с сайта "Погодник", "качели" продолжатся.

Такой прогноз поддерживают и на сайте GisMeteo.

В то же время на сайте Метеопрог уверены, что "минусов" удастся избежать.

Отметим, что такое развитие метеоситуации вполне совпадает с мнением народного синоптика Владимира Деркача о том, что с середины февраля ожидается медленное но уверенное потепление.